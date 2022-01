Playstation Plus – Die Spiele für Februar 2022 stehen fest

UFC 4 (PS4)

Egal, wie oder wo ihr EA Sports UFC 4 spielt, ihr steht im Mittelpunkt jedes Kampfes. Entwickelt euren Charakter und passt ihn über ein einheitliches Fortschrittsystem in allen Modi an. Steigt mit dem neuen Karrieremodus vom unbekannten Amateur zum UFC-Superstar auf oder kämpft in den neuen Blitz-Kämpfen oder Online-Weltmeisterschaften* gegen Spieler aus aller Welt, um der unangefochtene Champion zu werden. Flüssige Clinch-to-Strike-Kombinationen bieten ein reaktionsschnelleres und authentischeres Stand-up-Gameplay, während überarbeitete Takedown- und Bodenmechaniken mehr Kontrolle in den entscheidenden Phasen des Kampfes geben.

Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung: Ein einmaliges Wonderlands-Abenteuer (PS4)

Zerschlagt Skelette, bezwingt Drachen und kämpft gegen riesige Golems in diesem ersten von Borderlands inspirierten Wonderlands-Abenteuer. In dieser eigenständigen Kampagne erlebt ihr das beliebte Abenteuer aus dem Jahr 2013, mit dem alles begann – vollgepackt mit Fantasie, Spaß und Unmengen an magischer Beute! Wählt aus sechs einzigartigen Kammerjägern, die jeweils über eigene Fähigkeiten und mächtige Ausrüstungen verfügen, und stürzt euch alleine oder im Koop-Modus* in chaotische Fantasy-Schlachten. Nutzt superstarke Feuerwaffen, um euch euren Weg durch tückische Wälder, gespenstische Gruften und furchterregende Festungen zu bahnen. Aber Vorsicht: Aufgrund von Tinas fröhlich-chaotischen Launen kann sich der Verlauf eurer Reise im Handumdrehen ändern.

Planet Coaster: Konsolenedition (PS5)

Überrascht und begeistert ganze Menschenmengen, während ihr den Achterbahnpark eurer Träume baut und eine lebendige Welt mit unvergleichlicher Detailtreue verwaltet. Egal, welche Fähigkeiten ihr bereits mitbringt, ihr könnt all eure Ideen zum Leben erwecken. Nutzt Baupläne, um schnell die über 700 vorgefertigten Objekte zu platzieren, inklusive Achterbahnen, Servicegebäude und Szenerie; gestaltet alles selbst mithilfe der detaillierten Stück-für-Stück-Baumethode; oder verändert die Landschaft selbst mit Geländegestaltungswerkzeugen. Und genauso einfach ist es, euren eigenen Park zu betreiben. Die Gäste reagieren in Echtzeit auf die von euch gesetzten Preise, platzierte Szenerie und neu-installierte, aufregende Attraktionen. Entfacht die Begeisterung immer wieder neu, um die Besucherzahlen – und die Profite – hoch zu halten. Auf der Suche nach Ideen? Werft einen Blick in den Frontier Workshop und nutzt die besten Schöpfungen der Welt in eurem immer größer werdenden Imperium. Ladet Achterbahnen, Szenerie, Gebäude oder ganze Parks herunter oder baut eure eigene Community auf, indem ihr eure eigenen Kreationen hochladet. Von beeindruckendem Feuerwerk bis hin zu weitläufigen Kreuzfahrtschiffen – eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.