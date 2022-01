The Batman – Der neueste Trailer zeigt einen düsteren Helden

Die Vorfreude steigt! The Batman startet am 3. März 2022 in den deutschen Kinos. Während wir alle gespannt auf die Interpretation des dunklen Rächers von Robert Pattinson warten, versorgen uns die Filmemacher in der Zwischenzeit mit einem brandneuen Trailer. Dort macht der Superheld seinem Ruf als finsterer Rächer definitiv alle Ehre.

In The Batman bekommt es die Fledermaus mit dem Riddler zu tun

Wie bereits bekannt ist, bekommen wir in The Batman einen „neuen“ Bösewicht zu Gesicht. Denn während es bereits Filme mit dem Joker, Bane oder Scarecrow gab, wird in The Batman der Riddler als Antagonist die Stadt in Angst und Schrecken versetzen. Gespielt wird der Bösewicht von Paul Dano, den man unter anderem aus 12 Years a Slave kennt. Außerdem bekommen wir im neuesten Trailer auch mehr von Batmans weiblicher Unterstützerin Catwoman zu sehen. Diese Rolle übernimmt im Film die 33-jährige Schauspielerin Zoë Kravitz. Freut ihr euch genau so wie ich auf einen düsteren Superhelden-Film?

