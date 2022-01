Wir verlosen zusammen mit Nintendo 2x Game & Watch: The Legend of Zelda plus Merchandise

Titelbild: © 2022 Nintendo Deutschland

2021 gab es einen Grund zu feiern für alle The Legend of Zelda-Fans. Im Rahmen des 35. Jubiläums der erfolgreichen Spielreihe aus dem Hause Nintendo wurde unter anderem das Game & Watch System im Zelda-Look veröffentlicht. Auf der Mini-Konsole könnt ihr neben den zwei aller ersten Zelda-Titeln „The Legend of Zelda“ und „The Legend of Zelda II: Link’s Adventure“ vom NES auch den Gameboy-Klassiker „The Legend of Zelda: Link’s Awakening“ im Taschenformat spielen.

Doch damit nicht genug! Wie es sich für eine waschechte Game & Watch Ausgabe gehört, hat es auch ein Originalspiel des 2D-Männchens auf die Konsole geschafft. Im Spiel „Vermin“ könnt ihr nun mit Link, anstelle von Mr. Game & Watch, eine Reihe von Octoroks vermöbeln. Wer gerade eine kurze Pause von der ganzen Action braucht, kann sich die Konsole aber auch einfach als Uhr auf den Schreib- oder Nachttisch stellen und Link dabei zusehen, wie er die Welt rettet.

The Legend of Zelda: Erkunde Hyrule und vertreibe Ganon im Original-Spiel, mit dem 1987 alles begann.

Erkunde Hyrule und vertreibe Ganon im Original-Spiel, mit dem 1987 alles begann. Zelda II: The Adventure of Link: In der Side-Scroller-Fortsetzung aus dem Jahr 1988 bewegst du dich durch eine fantastische Welt voller Dungeons.

In der Side-Scroller-Fortsetzung aus dem Jahr 1988 bewegst du dich durch eine fantastische Welt voller Dungeons. The Legend of Zelda: Link’s Awakening: Erwecke den schlafenden Windfisch im ersten vollumfänglichen The Legend of Zelda-Spiel für eine Handheld-Konsole, in der Game Boy-Version von 1993. Neben der englischen und der japanischen Version kannst du dieses Spiel auch in der deutschen oder französischen Fassung spielen.

Getreu dem Design der Game & Watch enthält auch dieses Modell eine praktische Uhr und einen Timer. Mit beiden Funktionen kannst du interagieren!

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Nintendo Deutschland insgesamt folgende Game & Watch: The Legend of Zelda-Pakete:

Gewinner 01-02 - Game & Watch: The Legend of Zelda-Paket 1x Game & Watch: The Legend of Zelda

1x T-Shirt im Game & Watch-Stil

1x Mikrofasertuch im Game & Watch-Zelda-Stil

Was muss ich tun?

