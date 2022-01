Game & Watch: The Legend of Zelda – „It’s dangerous to go alone. Take this!“

Hey, Listen! 2021 gab es einen Grund zu feiern für alle The Legend of Zelda-Fans. Im Rahmen des 35. Jubiläums der erfolgreichen Spielreihe aus dem Hause Nintendo wurde unter anderem das Game & Watch System im Zelda-Look veröffentlicht. Auf der Mini-Konsole könnt ihr neben den zwei aller ersten Zelda-Titeln „The Legend of Zelda“ und „The Legend of Zelda II: Link’s Adventure“ vom NES auch den Gameboy-Klassiker „The Legend of Zelda: Link’s Awakening“ im Taschenformat spielen.

Zelda-Titel, versteckte Funktionen und vieles mehr

Doch damit nicht genug! Wie es sich für eine waschechte Game & Watch Ausgabe gehört, hat es auch ein Originalspiel des 2D-Männchens auf die Konsole geschafft. Im Spiel „Vermin“ könnt ihr nun mit Link, anstelle von Mr. Game & Watch, eine Reihe von Octoroks vermöbeln. Wer gerade eine kurze Pause von der ganzen Action braucht, kann sich die Konsole aber auch einfach als Uhr auf den Schreib- oder Nachttisch stellen und Link dabei zusehen, wie er die Welt rettet.

Und Nintendo wäre nicht Nintendo, wenn es nicht noch ein paar Geheimnisse und versteckte Funktionen in die Konsole geschafft hätten. So könnt ihr zum Beispiel jedes der drei Zelda-Spiele mit einer kompletten Herzanzeige starten, falls ihr zu Beginn Schwierigkeiten haben solltet. Außerdem könnt ihr durch einen speziellen Spielstandnamen eine schwierigere Version des ersten Teils auf Anhieb freischalten, einen Geheim-Modus bei Vermin entdecken oder euch im Time-Attack Modus einer besonderen Herausforderung stellen. Wie ihr die verschiedenen Geheimnisse freischaltet, erfahrt ihr in diesem Artikel von Nintendo.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

„It’s dangerous to go alone. Take this!“

Und? Habt ihr genauso viel Lust auf das Game & Watch in der Zelda-Edition bekommen wie ich? Dann habe ich gute Neuigkeiten für euch! Denn wir verlosen in Zusammenarbeit mit Nintendo zwei Game & Watch: The Legend of Zelda-Konsolen. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was ihr dafür tun müsst. Wie ihr wisst begann die epische Reise vor rund 35 Jahren mit einem mutigen Helden, seinem Schwert und den berühmten Worten: „It’s dangerous to go alone. Take this!“

Und da kommt ihr ins Spiel. Verratet uns, auf welche Items ihr beim Zocken nicht verzichten könnt. Welche Gegenstände helfen euch, wenn eure Lebensanzeige sich dem Ende neigt und ihr dem Boss gegenübersteht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und vielleicht könnt ihr dann bald eure eigene Game & Watch: The Legend of Zelda-Konsole in den Händen halten.