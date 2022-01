Naughty Dog – Studio arbeitet gleich an mehreren Spielen

Sonys Spieleschmiede Naughty Dog arbeitet aktuell gleich an mehreren Spieleprojekten, darunter höchstwahrscheinlich auch der Multiplayer-Modus von The Last of Us.

Neue IP in der Mache?

Im Zuge der CES 2022 hat Neil Druckmann, Co-Präsident von Naughty Dog, neue Einblicke hinter die Kulissen des renormierten Spiele-Studios gewährt. Ihm zufolge habe der Entwickler aktuell mehr als nur ein Projekt in der Pipeline. Um welche Spiele es sich dabei konkret handelt, verriet er natürlich noch nicht.

„Und wir brennen darauf, mit euch die zahlreichen Spieleprojekte zu teilen, die wir bei Naughty Dog in Arbeit haben.“

Aller Voraussicht nach wird eines der angesprochenen Projekte der Standalone Multiplayer zu The Last of Us sein. Schon zum Release von The Last of Us 2 hatte Naughty Dog einen entsprechenden Modus in Aussicht gestellt und im vergangenen Jahr sogar nochmals bekräftigt. Was davon abgesehen allerdings auf uns zukommen könnte, lässt sich bisher nur vage vermuten. Neben einem neuen Ableger der Uncharted-Reihe, könnte sich auch gut und gerne eine komplett neue IP in Entwicklung befinden.

Generell läuft es für die Marken von Naughty Dog gerade alles andere als schlecht. Uncharted bekommt bekanntermaßen noch in diesem Jahr einen Kinofilm spendiert, während The Last of Us immerhin in Serienform umgesetzt wird.

Quelle: Play3