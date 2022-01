Das Buch von Boba Fett – Erfolgsserie macht sich nahbar

Seit einigen Tagen läuft die Star Wars Serie “Das Buch von Boba Fett” auf Disney+. Wöchentlich und damit quasi TV-klassisch erscheint jede Woche eine neue Folge. Dadurch kann während der gesamten ersten Laufzeit der Serie mächtig Werbung gemacht werden. So gibt es beispielweise ein neues Featurette und ein schönes Kunstwerk bei uns in Berlin!

Ming-Na Wenn über ihr Rolle in im Star Wars Universum

Im ersten Featurette zu “Das Buch von Boba Fett” bekommen wir einen kleinen Einblick zu Ming-Na Wen, welche Fennec Shand in der Serie verkörpert. Die Figur von Fennec Shand tauchte auch schon in “The Mandolarian” auf und unterstützt jetzt, Boba Fett bei seinem Vorhaben, die kriminelle Unterwelt von Tatooine zu einen und zu kontrollieren. Als großer Star Wars Fan war Ming-Na Wen mehr als glücklich erneut ihre Rolle aufnehmen zu können. Da haben die Zuschauer*innen großes Glück gehabt. Die Zusammenarbeit zwischen Ming-Na Wen als Fennec Shand und Temuera Morrison als Boba Fett ist wirklich einmalig. Sie ergänzen sich nahezu perfekt und das sieht man dann auch in der Serie. Producer Robert Rodriguez schwärmt von seinen Schauspieler*innen und liebt seine Arbeit. Aber schaut es doch mal selbst an.

Boba Fett und Fennec Shand in Berlin gesichtet

Für alle Star Wars Fans, die in Berlin leben, gibt es ein weiteres Präsent. In einem kleinen Clip wird gezeigt wie mit einer Motion Mural vom 22.12.21 bis zum 19.01.22 in der Karl-Marx-Straße 248, am S-Bahnhof Neukölln in Berlin, die beiden Söldner und Herrscher von Tatooine greifbar gemacht werden. Das bekannte Poster der Serie prangt als Graffiti Zeichnung von der Häuserwand und sieht einfach unglaublich aus. Ein großes Lob an die Künstler. Wie das Kunstwerk entstanden ist, kann man sich anhand dieses Videos auch mal zu Gemüte führen.

Quelle: Lucasfilm via Pressemeldung

Titelbild: © The Walt Disney Company