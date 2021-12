LEGO Ideas 21331: Sonic the Hedgehog Green Hill Zone – Set zum 30 Jahre alten Igel kommt am 01. Januar 2022

Vor ein paar Tagen kündigte die LEGO Gruppe zusammen mit SEGA an, dass das geplante LEGO Ideas-Set zu Sonic the Hedgehog ab dem 01. Januar 2022 im LEGO-Online-Shop bestellt werden kann. Eine offizielle Vorstellung des Sets folgte prompt im Zuge des Releasedatums.

Ganz offiziell wurde das neue LEGO-Set zu Sonic mit dem Titel LEGO Ideas Sonic the Hedgehog Green Hill Zone angekündigt und vorgestellt. Diese neue analoge Version der Green Hill Zone wurde von dem 24-jährigen britischen LEGO-Superfan Viv Grannell über die LEGO Ideas Plattform entworfen. Nun gibt es für Fans die Möglichkeit, selbst ein Stück Videospielgeschichte nachzubauen. Die mittlerweile ikonische Green Hill Zone ist eine hellgrün bewachsene Landschaft, die von den charakteristischen Hügeln Kaliforniens inspiriert ist.

Das ingesamt 1.125-teilige Set beinhaltet diverse Details und Easter Eggs. Als Minifiguren sind eine aktualisierte Version von Sonic, Crabmeat, Moto Bug, Dr. Eggman und dem Phantom Ruby mit in der Verpackung. Außerdem sind eine 10er Ring-Box, goldfarbene Ringe und ein Technik-Hebel enthalten, mit dem Sonic und seine Freunde in die Luft katapultiert werden können. Und genau wie im Spiel kann man beim Bauen des Sets einen Edelstein als Belohnung ergattern!

Der Herausforderung, das Konzept in ein LEGO-Set zu verwandeln, nahm sich der LEGO-Designer Sam Johnson an. „So gut wie jeder, der in den letzten 30 Jahren Videospiele gespielt hat, kennt und liebt Sonic – und ist wahrscheinlich mit ihm durch die unvergessliche Green Hill Zone gerast. Wir haben dieses Set so gestaltet, dass es genauso farbenfroh und spaßig ist wie die Version der Green Hill Zone im Spiel – und es dann mit vielen Easter-Eggs und sogar Preisen gefüllt, damit die Fans einige ihrer beliebtesten Spiele-Ikonen auf eine ganz neue Art und Weise genießen können”, sagt Sam über das Set.

Das LEGO Sonic the Hedgehog Green Hill Zone Set ist ab dem 1. Januar 2022 in den LEGO-Stores und im offiziellen Online-Shop für 69,99 € zu kaufen.

Welcome to the Green Hill Zone! It’s time to capture the gameplay of the iconic Sonic the Hedgehog in LEGO bricks… 💫 https://t.co/XFeBDfAxvT #LEGO #LEGOIdeas #SonicTheHedgehog #GreenHillZone pic.twitter.com/0RiaYy0I5j

— LEGO (@LEGO_Group) December 28, 2021