Dying Light 2 – Community ist von den Systemanforderungen schockiert

Techland veröffentlichte nun die nötigen Systemvoraussetzungen für das kommende Zombie-Abenteuer “Dying Light 2”. Via Twitter führte man dort eine Übersicht auf, die genau aufschlüsselt, welche PC-Hardware ihr für das Spiel benötigt. Die Community ist jedoch ziemlich überrascht.

Systemvoraussetzungen von Dying Light 2 haben es in sich

Tatsächlich, wer sich die Anforderungen durchliest, der wird vermutlich einmal tief durchatmen müssen. Denn Techland führt in der Übersicht keinerlei Infos zum Spielen in WQHD oder 4K-Auflösung auf. Lediglich Full HD listet das Studio hier auf, aber das auch aus gutem Grund. Wenn wer das Spiel in Full HD und mit 60 Frames per Second spielen möchte, der benötigt schon eine RTX 2060. Wer dann die Raytracing-Einstellung auf “Niedrig” setzt, benötigt schon eine RTX 2070, bekommt dann aber auch nur 30 FPS raus. Wer mit Raytracing auch eine Bildrate von 60 FPS haben will, bei Full HD versteht sich, braucht mit der RTX 3080 schon eine absolute High End Grafikkarte. 4K-Gaming oder zumindest WQHD, scheint beim kommenden Zombie-Spiel also zur Herausforderung zu werden.

Denkbar wäre zumindest eine WQHD-Auflösung, wenn man Raytracing mal außen vor lässt. Auch weil die Verfügbarkeit einer 3080 seit Monaten problematisch ist, sind die Fans irritiert und verärgert und attestieren eine schlechte Optimierung. Das ist besonders in der Hinsicht auffällig, da Dying Light sogar nur ein Cross-Gen-Titel ist und sogar für Xbox One, PS4 und sogar Nintendo Switch erscheint. Bis zum 4. Februar 2022 müssen wir uns noch gedulden, dann können wir selbst Hand anlegen. Möglicherweise erfolgen bis dahin noch Anpassungen bei den Systemvoraussetzungen.

Now something many of you have been waiting for—the system requirements for Dying Light 2 Stay Human! Ready to parkour through The City on February 4th?#DyingLight2 pic.twitter.com/RkshbMQ2zV — Dying Light (@DyingLightGame) December 16, 2021

Quelle: Techland via Twitter