Pokémon GO – Community Day im Januar und Orte für Live-Events bekannt gegeben

Event-Boxen

Im Shop könnt ihr für 1280 PokéMünzen einmalig eine Community Day-Box kaufen, die 50 Hyperbälle, 5 Super-Brutmaschinen, 5 Glücks-Eier und eine Top-Sofort-TM enthält.

Darüber hinaus ist im Shop eine kostenlose Box mit 30 Hyperbällen erhältlich – holt sie euch, bevor das Event endet!

Pokémon GO – Dort könnt ihr live am Event teilnehmen

Nach der Pokémon GO Tour Johto am Samstag, den 26. Februar 2022, wird erstmalig ein Live-Event zu einer Pokémon GO Tour veranstaltet! Diese finden am Sonntag, den 27. Februar 2022 an ausgewählten Orten statt.

An folgenden Orten gibt es Live-Events zur Pokémon GO Tour:

Monterrey, Mexiko im Parque Fundidora

Kaohsiung, Taiwan beim Laternenfestival

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate in Yas Bay

Alle Tickets kosten 25,00 USD, umgerechnet in die jeweilige Landeswährung (zzgl. anfallender Steuern und Gebühren). Die Event-Inhalte sind nur an diesen Orten verfügbar. Neben dem Ticket für die Live-Events zur Pokémon GO Tour wird “Tickets verfügbar” angezeigt, wenn diese noch nicht ausverkauft sind. Die Event-Inhalte sind nur an diesen Orten und nur zu den angegebenen Uhrzeiten am entsprechenden Tag verfügbar. Hinweis: Die Tickets für das Event können nicht erstattet werden (unterliegt den geltenden Gesetzen und den in den Nutzungsbedingungen aufgeführten Ausnahmen) und sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

Besonderheiten

Es gibt verschiedene Habitate mit jeweils eigenen Sammler-Herausforderungen.

Ihr könnt bis zu sechs Spezial-Tausche während des Event-Zeitraums von 10 bis 18 Uhr (Ortszeit) durchführen.

Ihr erhaltet eine Event-Spezialforschung.

Macht ein paar Schnappschüsse – eine Überraschung erwartet euch!

Eier, die ihr während des Events in eine Ei-Brutmaschine legt, werden viermal so schnell ausgebrütet.

Doppelt so viele Bonbons für das Ausbrüten von Eiern.

Ihr erhaltet mehr Bonbons für das Fangen von Kanto-Pokémon.

Bis zu neun kostenlose Raid-Pässe, wenn ihr die Fotoscheiben von Arenen dreht.

Ihr erhaltet eine exklusive Medaille.

Besondere Sticker von PokéStops und aus Geschenken.

Während des Events regnet es Konfetti auf der Karte.

Im Park gibt es Fotopunkte und Lounge-Bereiche.

An ausgewählten Orten wird exklusives Merchandising verkauft.

Weitere Informationen folgen bald.

Gotta Catch ‘Em All!’



Pokéball Plus Jeder Pokéball Plus enthält das mystische Pokémon Mew.

Quelle: Pokemongolive Titelbild:Niantic