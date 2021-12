Cuphead – Das wissen wir über das lang erwartete DLC

Die charismatische Geduldsprobe namens Cuphead ist eine der erfolgreichsten Indie-Perlen der letzten Jahren. Kein Wunder also, dass sich die Fans mehr von Mugman und seinem namensgebenden Freund wünschen. Nachdem eine Erweiterung zum bockschweren „Run and Gun“-Abenteuer zum ersten Mal bereits 2018 angekündigt wurde, wissen wir jetzt, wann wir uns erneut in frustrierende Bosskämpfe stürzen dürfen.

Cuphead – The Delicious Last Course erscheint im Juni 2022

Zum einen wurde uns im Rahmen der Game Awards 2021 das Erscheinungsdatum für das Cupdhead-DLC „The Delicious Last Course“ verraten. Am 30. Juni 2022 erscheint die lang ersehnte Erweiterung für Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One und PC. Doch welche Neuerungen wird die Erweiterung mit sich bringen?

Die wohl größte Ergänzung dürfte Ms. Chalice sein. Mit ihr schließt sich ein brandneuer Charakter dem dynamischen Duo an. Die Tassendame, die Fans bereits aus dem ersten Teil kennen dürften, bringt mit ihren individuellen Fähigkeiten frischen Wind in die herausfordernden Bosskämpfe. Und da wären wir schon bei der nächsten Neuerung. Denn natürlich dürfen bei einem ordentlichen Cuphead-DLC neue Endgegner nicht fehlen. Und davon scheint es auf DLC-Island genügend zu geben. Unter anderem nehmt ihr es mit einem Yeti und einem Pferd in einer Ritterrüstung auf.

Eine Frage, die der Trailer unbeantwortet lässt ist, ob man in der Erweiterung nun auch mit drei Spielern gleichzeitig spielen kann. Das wird zwar im Trailer nicht gezeigt, allerdings stehen ja nun drei Charaktere zur Auswahl. Ich würde es mir wünschen, denn wie wir alle wissen: Geteiltes Leid ist halbes Leid!

