Xbox Game Pass – Das sind die Neuzugänge im Dezember 2021

Im regelmäßigen Rhythmus erweitert Microsoft das Portfolio des hauseigenen Abo-Services Xbox Game Pass um eine Mischung aus AAA-Blockbustern, Indie-Perlen sowie besonderen Geheimtipps. Passen zur angebrochenen zweiten Dezemberhäfte gab der Redmonder Konzern nun die letzten Neuzugänge für das Jahr 2021 bekannt. Mitsamt der neuen Titel müssen Spieler aber gleichermaßen auch einige Abgänge verzeichnen.

Xbox Game Pass mit Among Us, Broken Age und Mortal Kombat

Passend zu den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen erweitert Microsoft das Portfolio des Xbox Game Pass noch einmal um zahlreiche Titel. Ab sofort spielbar sind demnach der Shooter Serious Sam 4, die Städtebau-Simulation Townscaper, das aktuelle Multiplayer-Geballer Aliens: Fireteam Elite sowie der Kult-Titel Among Us. Letzterer kann nun ebenfalls auf die Konsolen der Xbox-Familie gespielt werden. Mit dem gestrigen Tag sind zusätzlich noch neun weitere Spieletitel auf der Konsole, dem PC sowie via Cloud spielbar. Dazu gehören Ben 10: Power Trip, PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay, Lake, Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth sowie Transformers: Battlegrounds. Zu den Highlights zahlen hier mitunter das Double Fine Adventure Broken Age, das packende Abenteuer Firewatch, der Prügler Mortal Kombat 11 sowie das Action-Adventure The Gunk. Das Sci-Fi-Abenteuer stammt aus dem Hause der Steamworld-Macher und feierte seinen Release erst am vergangenen Donnerstag.

Neben den Neuzugängen, müssen Abonnenten sich im Dezember allerings auch von einigen Titeln verabschieden. Folgende fünf Spiele verlassen das Game Pass-Angebot Ende des Monats:

eFootball PES 2021

The Little Acre

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

