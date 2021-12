Bully 2 – Spielbare Version existiert bereits

Die Gerüchte um ein mögliches Bully 2 reißen nicht ab. So will nun auch Branchen-Insider Tom Henderson neue Informationen zum Actionspiel erhalten haben.

Wie der VGC-Redakteur unlängst auf Twitter berichtete, haben ihn einige neue Informationen zum bisher noch unangekündigten Bully 2 erreicht. Seinen anonymen Quellen zufolge befinde sich das Sequel bereits in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium und hätte eigentlich sogar auf den Game Awards 2021 in der vergangenen Woche vorgestellt werden sollen. Wie wir ja bereits wissen, ist diese Überraschungsankündigung nicht geschehen – warum man sich offenbar doch dagegen entschieden hat, konnte Henderson zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen.

Henderson betont zudem, dass die Faktenlage derzeit noch sehr unklar sei und er nur vage Details herausgeben könne. Ihm liegen ergänzend dazu außerdem Informationen darüber vor, dass es bei Rockstar Games bereits eine erste spielbare Version von Bully 2 gebe. Diese wurde einigen ausgewählten SpielerInnen vor einigen Wochen in Vorbereitung auf die anstehenden Game Awards präsentiert.

Generell sollten die neuen Gerüchte weiterhin mit Vorsicht genossen werden. Ob Rockstar Games tatsächlich an einem Nachfolger zu Bully arbeitet, bleibt ungewiss.

Bully 2 was expected as a potential surprise reveal at #TheGameAwards last week after some people have been shown some material alluding to a reveal soon.

Information is a bit blurry at the moment, and I have to be quite vague here, but if I hear more I will report on it. pic.twitter.com/OF53pU5Y8C

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 13, 2021