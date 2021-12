Kingsman 3 – Nach dem Prequel kommt das Sequel

Weniger als zwei Wochen bevor “The King’s Man: The Beginning” an den Start geht, hagelt es Neuigkeiten bezüglich “Kingsman 3”. Lange befand sich die Reihe in der Film-Produktions-Vorhölle. Doch mit Erscheinen des Prequels, glaubt Matthew Vaughn, dass jetzt auch endlich Zeit ist für die Fortsetzung der Eggsy-Geschichte.

“Kingsman 3” mit noch keinem Starttermin in Aussicht

Über vier Jahre ist nun mehr her, dass wir Taron Egerton als einen “Kingsman” in Aktion erleben durften. Dass neue Prequel erscheint, zwar kurz vor Weihnachten, aber behandelt eine ganz eigene Geschichte. Der Regisseur Matthew Vaughn hat wirklich nur wenig durchblicken lassen, auf was wir uns gefasst machen müssen. Eigentlich wissen wir nur, dass die Produktionsarbeiten nächstes Jahr im September anfangen. Fest steht, dass Taron Egerton in seiner Hauptrolle als Eggsy zurückkehren wird. Dementsprechend lässt sich nicht sagen, ob vielleicht auch die “Statesman” wieder vorkommen werden. Andere Gerüchte berichten davon, dass die amerikanische Version der “Kingsman” einen eigenen Film bekommen wird. Mit Schauspielern wie Channing Tatum und Halle Berry wäre das definitiv ein Interessantes Unterfangen. Welche Figuren sonst so auftauchen werden ist vollkommen ungewiss. Im zweiten Teil des Franchises opferte sich Merlin, gespielt von Mark Strong, aber ob er wirklich tot ist? Das hatte man ja auch schon von Colin Firths Figur Harry Hart gedacht. Naja, schauen wir mal was das gibt.

Das Nummer 1 Agenten Franchise

Mit drei Hauptteilen und jetzt dem in den kommenden Wochen anlaufenden Prequel, weitet sich das Kingsman-Franchise immer mehr. Auch die “Statesman” wie erwähnt stellen eine weitere Möglichkeit eines Spin-Offs dar, welches durchaus Potential aufweist. Insgesamt basiert das Film-Universum auf Comic-Büchern, da kann es gut sein, dass neuer Stoff für neue Abenteuer erst mal nicht zu Ende geht. Dass es so lange so leise um unsere “Kingsman” war, hat wahrscheinlich einerseits mit der Pandemie zu tun. Fast jeder Filme musste sich mit dieser Situation arrangieren. Andererseits kaufte in der Zwischenzeit Disney Fox auf, wodurch die Marke von “Kingsman” auf heißen Kohlen saß. Da Disney bis jetzt mit den Marvel Comics sehr gute Arbeit geleistet hat, kann man durchaus positiv auf eine Zukunft mit den “Kingsman” hoffen.

Quelle: slashfilm

Titelbild: © 20th Century Fox Studios