Star Wars: Eclipse – Neues Star-Wars-Spiel womöglich noch mehrere Jahre entfernt

Die Verantwortlichen hinter Kulttiteln wie Heavy Rain haben mit Star Wars: Eclipse unlängst ihr neustes Projekt vorgestellt. Dieses könnte allerdings noch gut drei bis vier Jahre Entwicklungszeit benötigen.

Auf den The Game Awards 2021 in der vergangenen Woche hatte Quantic Dreams endlich die Katze aus dem Sack gelassen und ihr nächstes großes Spieleprojekt vorgestellt: Das kommende Werk hört auf den Namen Star Wars: Eclipse und wird wie schon im Vorfeld vermutet erneut eine Story-getriebene Spielerfahrung bieten. Mit weiterführenden Informationen hielt das Entwicklerteam allerdings bis dato noch hinterm Berg.

Nun meldete sich überraschend Branchen-Insider Tom Henderson zu Wort und gab einige, vermeintlich interessante Details preis. Seinen anonymen Quellen zufolge könnte der Release des Spiels noch gute drei bis vier Jahre entfernt sein. Grund dafür sei der anhaltende Personalmangel beim ausführenden Studio Quantic Dream Paris. Die Hauptniederlassung in Paris sei demnach auf der Suche nach qualifizierten EntwicklerInnen, hatte damit bis dato allerdings nur wenig Erfolg. Ob sich seine Vorhersage tatsächlich bewahrheitet, werden wir wohl erst in den kommenden Monaten erfahren.

Star Wars: Eclipse soll 200 Jahre vor den Geschehnissen aus Star Wars Episode 1 spielen und euch damit in eine noch unverbrauchte Zeit entführen. Der/Die SpielerIn wird dabei in die Rolle gleich mehrerer Hauptcharaktere schlüpfen und ihre Schicksale durch Entscheidungen maßgeblich mitbeeinflussen.

A few things on #StarWarsEclipse

– Being written by QD Paris (David Cage is very much involved)

– Eclipse is believed to be around 3-4 years away MINIMUM

– QD Paris is currently struggling with hiring staff (I wonder why)

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 10, 2021