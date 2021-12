Phantastische Tierwesen 3 – Auf den Spuren Dumbledores

Heutzutage ist es üblich nicht einfach so Trailer rauszuhauen. Erst gibt es einen Trailer für den Trailer! So erging es auch “phantastische Tierwesen 3”, da wurde Freitag angekündigt, dass heute ein Trailer erscheint. Und eben diesen Trailer konnte man heute bestaunen. Naja, oder man hat versucht sich zu erinnern, worum es eigentlich geht.

Das Fegefeuer der Filmproduktionen

Unglaubliche viele Produktionen mussten unter der Corona-Pandemie leiden. Entweder sie kamen zu ungünstigen Zeitpunkten raus und nur wenige schauten sich die Filme an, oder sie wurden immer wieder verschoben. Der dritte Teil der “Phantastischen Tierwesen” Reihe hatte wahrscheinlich ebenfalls darunter zu leiden. Dazu kam noch die Umbesetzung ihres wichtigsten Antagonisten Grindelwalds! In den vorherigen Teilen übernahm Johnny Depp diese Rolle. Leider haben die Verantwortlichen von Warner Johnny Depp gebeten, die Rolle nicht weiterzuführen. Grund dafür seien wohl die vielen Anschuldigungen der häuslichen Gewalt und allgemeinen Situation mit seiner Ex-Frau Amber Heard. Warner versuchte dementsprechend ihre Marke vor möglichen Schlagzeilen zu schützen, so wie es viele Unternehmen in der Vergangenheit getan haben. (Disney und James Gunn, welcher glücklicherweise zurückkehrte). Aber keine Sorge, den überaus charismatischen Bösewichten spielt ab dem Drittel Teil Mads Mikkelsen. Ein Schauspieler, dem man mehr als nur vertrauen kann, dieses wichtige Franchise ein wenig mitzutragen.

“Phantastische Tierwesen 3” macht da weiter wo der zweite Teil aufgehört hat

Nachdem im zweiten Teil der Reihe nicht nur der zweite Weltkrieg quasi angekündigt wurde, sondern auch ein Krieg in der Zauberwelt, müssen sich Newt und Co. ihren Feinden stellen. Dumbledore hat zwar am Ende einen Flakon erhalten, wodurch er vielleicht endlich mal selbst was unternehmen kann, im Trailer übernahmen aber andere das Handeln. So stellt Newt Scamander ein Team zusammen, um Grindelwald aufzuhalten. Im neuen Clip sah man bereits viele neue titelgebende magische Tierwesen, sodass da die Fans wieder voll versorgt werden. Ob aber diesmal auch die Handlung dem großen Namen gerecht wird, bleibt abzuwarten. Zumindest sah man im Trailer, dass der Junge Credence Barebone alias Aurelius Dumbledore endlich seinen Verwandten Albus Dumbledore stellt und sich mit ihm duelliert. Den Ausgang dieses Kampfes können wir dann ab dem 8. April 2022 sehen.

