Sonic the Hedgehog 2 – Der zweite Einschlag des blauen Igels

Nachdem Sonic im ersten Teil Dr. Robotnik besiegen konnte, erwarten ihn in “Sonic the Hedgehog 2” nicht nur neue Abenteuer. Neue Gefährten und Gegenspieler stellen ihn vor Herausforderungen, in seiner Entwicklung zum großen Helden. Und irgendwie hat der verrückte Doctor Eggman wieder einen teuflischen Plan, den es zu verhindern gilt.

“Sonic the Hedgehog 2” jetzt endlich auch mit seinen treuen Freunden

Sonic hält sich mittlerweile für einen echten Helden und vergleicht sich im Trailer sogar mit Batman! Naja als “blauer Rächer” verteidigt er erstmal nur die kleine Stadt Green Hills, wo er sich bei Tom und Maddie niedergelassen hat. Doch seine Zeit sich zu beweisen, kommt ein weniger schneller als Sonic vielleicht lieb ist. Eggman hat es irgendwie geschafft zurückzukehren und beginnt sein neues Vorhaben. Er möchte die Kräfte eines Smaragden an sich reißen. Wer sich ein wenig in der Lore von Sonic auskennt, weiß sofort worum es geht. Die Chaos-Emeralds sind endlich Teil der Filmsaga! Und wo es Chaos-Emeralds gibt, dann kann einer nicht weit weg sein. Knuckles stellt sich Sonic im neuen Teil der Filmreihe in den Weg. Man könnte spekulieren, dass Eggman Knuckles irgendwie anlügt, da im Grunde Knuckles den Chaos-Emerald vor bösen Mächten beschützen möchte. Vielleicht schließt sich Knuckles Sonic ja am Ende sogar an.

Fans wieder nicht absolut zufrieden

Wer auf jeden Fall an der Seite von Sonic agieren wird, ist sein guter alter Bekannter Tails. Zusammen werden sie versuchen Eggman davon abzuhalten weiter seine Machenschaften zu verfolgen. Wenn man sich mal die deutschen Youtube Kommentare anguckt, stellt man schnell fest, dass sich ein wenig Entrüstung breit macht. Und zwar wegen der deutschen Synchronstimme von Sonic. Manche gehen so weit und sagen sie würden den Film wieder mal nur in der englischen Sprachausgabe schauen. Im deutschen wird Sonic von Julien Bam gesprochen. Das war so auch schon im ersten Teil der Fall. Einigen Leuten gefällt diese Wahl nicht so wirklich. Aber das wird dem Film nicht das Genick brechen. Der Erstfilm kam so überraschend gut an und jetzt mit den Bildern von Tails, Knuckles und dem Chaos-Emerald können Fans gespannt auf den 8. April 2022 warten.

Quelle: ParamountPictureGer via Yotube

Titelbild: © ParamountPictures