Saints Row – Reboot um ein halbes Jahr verschoben

Mit Saints Row soll die populäre Actionspielserie schon im nächsten Jahr ein vollständiges Reboot erleben. Fans müssen sich nun allerdings nochmal etwas länger auf den Release gedulden.

Release erst im Sommer 2022

Das Reboot zum klamaukigen Open-World-Spiel Saints Row wird nicht mehr wie geplant am 25. Februar 2022 erscheinen. Wie Volition Games in Person von Chief Creative Officer Jim Boone bekannt gab, wird man den Release der Neuauflage um einige Monate nach hinten schieben müssen, um das Spiel in der Qualität abzuliefern, die Fans vom Studio gewohnt seien. Ziel sei es immerhin das bisher beste Saints Row-Spiel zu entwickeln. Inhaltlich will man allerdings keine Veränderungen mehr am Titel vornehmen – die zusätzliche Zeit soll stattdessen dazu genutzt werden weiteren Feinschliff vorzunehmen.

Als Gründe für die Verschiebung nannte man indes mitunter die Corona-Pandemie, die für einige Verzögerungen gesorgt habe:

„Um ehrlich zu sein, haben wir die Auswirkungen von COVID auf unseren Zeitplan unterschätzt, obwohl sich alle sehr schnell an die Arbeit von zu Hause aus angepasst haben und weiterhin unglaublich produktiv waren. (…) In den vergangenen zwei Jahren waren alle Bereiche der Unterhaltungsindustrie auf die eine oder andere Weise betroffen. Als Gamer wissen wir, wie es sich anfühlt, wenn sich etwas verzögert, auf das man sich gefreut hat; das ist frustrierend und man ist enttäuscht. Aber wir wissen auch, dass sich das Warten gelohnt hat, wenn ihr Saints Row endlich in die Hände bekommt. Es hat für uns absolute Priorität, alles richtig zu machen.“

Allzu lange müssen SpielerInnen dann aber nicht auf den neusten Setienteil warten: Als Ersatztermin haben die EntwicklerInnen bereits den 23. August 2022 festgelegt und peilen damit grob das Fahrwasser der nächsten gamescom an. Saints Row befindet sich weiterhin für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC in Entwicklung.

Quelle: Vollition