Jump Force – Anime Game geht bald offline

In 2018 brachte Bandai Namco Anime Charaktere in Jump Force zusammen um sich zu vermöbeln. Drei Jahre nach dem Release ist nun aber Schluss für die Onlinekomponenten des Spiels und auch den Vertrieb.

Wenn ihr euch bisher gerne mit Spieler*innen rund um die Welt in dem Anime Beat’em Up gemessen habt, gibt es jetzt schlechte Nachrichten. Denn die meisten Onlinekomponenten werden im kommenden August 2022 abgeschaltet.

Ab dem 24. August 2022 werdet ihr euch nicht mehr in die Multiplayer Lobby einloggen können und Online Events sowie Clan Features werden verschwinden. Auch gibt es dann keinen Zugang mehr zu Leaderboards, dem Belohnungszentrum, Ingame Store und Online Ranked Matches.

Der Premium Online Shop wird noch bis zum 1. August offen bleiben wobei am 7. Februar 2022 das eigentliche Spiel, die DLCs und virtuelle Währung aus den Stores verschwinden werden. Solltet ihr bis dahin also noch DLCs kaufen wollen müsst ihr das bis zum Februar Termin erledigen.

Our sincere thanks goes out to all Jump Force players and fans for their support; but with all good things, they must come to an end.

Jump Force’s availability through digital purchase in the Americas will end on 2/7/2022 at 5 PM PST. pic.twitter.com/upzmWbqmcP

— Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) November 10, 2021