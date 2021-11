One Piece – Netflix präsentiert die Schauspieler der Live Action-Serie

Meine Damen und Herren Netflix präsentiert die waschechte Strohutbande! Die Ankündigung einer Live Action-Serie zum erfolgreichen Manga und Anime One Piece war ein Kracher, auf den die Community gespalten reagierte. Einerseits freuten sich viele Fans über mehr Content zu dem beliebten Franchise, andererseits kamen Sorgen auf, dass eine One Piece Serie mit echten Schauspielern ähnlich enden würde, wie Dragonball Evolution. Jetzt gab Netflix die Schauspieler der Strohhutpiraten bekannt. Seid ihr mit der Auswahl zufrieden?

Iñaki Godoy spielt Ruffy

Bislang war außer der Bestätigung, dass eine Live Action-Serie zu One Piece kommen würde, nichts weiter bekannt. Jetzt wissen wir, wer in die Rollen der Strohhutpiraten schlüpfen wird. Den Anfang macht Iñaki Godoy als Ruffy:

If he’s going to become the Pirate King, he’ll need a crew. Join @InakiGodoy as Monkey D. Luffy, @mackenyu1116 as Roronoa Zoro, @emilysteaparty as Nami, @itsbookofjacob as Usopp, and Taz Skylar as Sanji on their quest for the legendary One Piece. Coming exclusively to @Netflix . pic.twitter.com/lzSQ9YpWtg — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) November 9, 2021

Als nächstes hätten wir den aus Japan stammenden Mackenyu als Lorenor Zorro:

Introducing the Straw Hats. Join @InakiGodoy as Monkey D. Luffy, @mackenyu1116 as Roronoa Zoro, @emilysteaparty as Nami, @itsbookofjacob as Usopp, and Taz Skylar as Sanji on their quest for the legendary One Piece. Coming exclusively to @Netflix . pic.twitter.com/p5bTVifUk9 — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) November 9, 2021

Emily Rudd aus den USA spielt Nami:

Introducing the Straw Hats. Join @InakiGodoy as Monkey D. Luffy, @mackenyu1116 as Roronoa Zoro, @emilysteaparty as Nami, @itsbookofjacob as Usopp, and Taz Skylar as Sanji on their quest for the legendary One Piece. Coming exclusively to @Netflix . pic.twitter.com/aW7bZo0i08 — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) November 9, 2021

Jacob Romero Gibson spielt Lysop:

Introducing the Straw Hats. Join @InakiGodoy as Monkey D. Luffy, @mackenyu1116 as Roronoa Zoro, @emilysteaparty as Nami, @itsbookofjacob as Usopp, and Taz Skylar as Sanji on their quest for the legendary One Piece. Coming exclusively to @Netflix . pic.twitter.com/845yvfHfWl — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) November 9, 2021

Und zu guter Letzt haben wir Taz Skylar aus Großbritannien als Sanji:

Introducing the Straw Hats. Join @InakiGodoy as Monkey D. Luffy, @mackenyu1116 as Roronoa Zoro, @emilysteaparty as Nami, @itsbookofjacob as Usopp, and Taz Skylar as Sanji on their quest for the legendary One Piece. Coming exclusively to @Netflix . pic.twitter.com/3FzY3vxzR4 — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) November 9, 2021

Die Schauspieler stellten sich außerdem noch im folgenden Video vor:

Quelle: One Piece Netflix via Twitter

Titelbild: © Netflix