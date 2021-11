Pokémon GO feiert den Día de Muertos

Pokémon GO lädt zu einer bunten Feier ein mit Boni, Sammler-Herausforderungen und viel mehr. Hinzu gibt es interessante Pokémon auch in schillernder Version zu fangen, eine kostenlose Eventbox und weitere Feierlichkeiten. Es wird sich also lohnen.

Pokémon GO – Buntes aus Mexiko

Habt ihr schon einmal vom Día de Muertos gehört? Dieser Feiertag wird in Mexiko und anderen Teilen Amerikas gefeiert, um verstorbenen Freunden und Familienmitgliedern zu gedenken. Die Azteken waren der Überzeugung, dass die Geister geliebter Menschen nicht verschwinden, sondern in eine andere Welt übergehen, aber jedes Jahr in einem bestimmten Zeitraum in unsere Welt zurückkehren. Seitdem bereiten sich die Feiernden auf den Día de Muertos vor, indem sie den Tisch mit den Lieblingsgerichten der Verstorbenen decken, die Straßen mit den Blütenblättern der Cempasúchil überhäufen und Kerzen und Räucherstäbchen anzünden. So entsteht ein ausgelassenes und farbenfrohes Fest, das von Musik, Blumen und Geschmackserlebnissen begleitet wird.

Das Event beginnt Montag 01. November 10 Uhr bis 02. November 22 Uhr. Lockmodule und Rauch halten 90 Minuten lang und es gibt den doppelten Sternenstaub beim Fangen der Pokémon. Nutzt die Sammler-Herausforderung während des Events, um euren Pokédex weiter zu füllen! Wenn ihr die Sammler-Herausforderung zum Día de Muertos bis zum Ende des Events abschließt, begegnet ihr einem Ninjatom und erhaltet einen Knursp und 1-mal Rauch.

Kostenlos: Event-Box und Avatar-Shirt