Pokémon GO – Lichtfestival mit strahlender Neuheit

Liebe Trainer, das Lichtfestival steht vor der Tür und wirdvVon Freitag, den 5. November 2021 um 10 Uhr bis Sonntag, den 14. November 2021 um 20 Uhr gefeiert. Verpasst keine Event-Boni, die Spezialforschung zur Jahreszeit des Schabernacks, das Debüt eines Pokémons und vieles mehr.

Pokémon GO – Denenne´s Debüt im Licht des Festivals

Es ist so weit: Das Licht besiegt die Dunkelheit. Zu diesem Anlass zeigt sich auch das lang erwartete Antennen-Pokémon Dedenne zum ersten Mal in Pokémon GO. Dieses Elektro- und Fee-Pokémon aus der Kalos-Region bringt euren Pokédex zum Glühen, denn mit ihm erscheinen auch Elektro-Pokémon häufiger in der Wildnis. Wie ihr vielleicht wisst, ist das Lichtfestival ein Anlass, um die Beziehung zu Mitmenschen zu stärken und neu zu entdecken.

Wird nicht jede Feier durch Freude, Freunde und Geschenke von Herzen bereichert? Vergesst bei all der Freude über das Lichtfestival nicht, eure Freundschaften in Pokémon GO zu pflegen und die Freude des Gebens hochleben zu lassen! Euer Freundschaftslevel steigt doppelt so schnell, zudem erhaltet ihr mehr Items aus Geschenken. Ihr könnt bis zu 45 Geschenke pro Tag öffnen.