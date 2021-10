Playstation Plus – Erneuter Leak der November 2021 Spiele

Der Monat neigt sich wieder dem Ende zu und so kommt der obligatorische Leak der Playstation Plus Spiele für den kommenden Monat. Diesen Monat erwarten uns mehr Spiele als sonst, dank der extra VR Titel zum Jubiläum.

Playstation Plus Titel erneut geleakt

Aktuell können sich PS Plus Nutzer noch die Spiele für diesen Monat sichern. Dabei habt ihr Zugriff auf den Shooter Hell Let Loose, das Beat’em Up Mortal Kombat X und PGA Tour 2K21. Doch der nächste Monat naht und so steht uns der nächste Leak ins Haus.

Bereits in den vergangenen zwei Monaten hat sich die französische Seite Dealabs.com als sehr zuverlässig mit seinen Leaks erwiesen. Und auch diesmal kommen die potenziellen neuen Titel von dort. Wie Sony bereits angekündigt hat, soll es in diesem Monat ein paar Spiele extra für PS VR Besitzer geben.

Laut den Informationen sollen uns Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, Knockout City, First Class Trouble und Walking Dead Saints & Sinners erwarten. First Class Trouble ist dabei ein Titel der mit PS Plus starten soll.

Während des heutigen State of Play Streams um 23 Uhr sollen laut Dealabs.com zudem noch zwei weitere VR Spiele für den kommenden Monat enthüllt werden. Lasst euch den Stream also nicht entgehen.

Quelle: dealabs.com

Titelbild: © Sony Computer Entertainment