Pokémon GO – Twitch Rivals-Event

Pokémon GO wird am 13. Oktober um 0 Uhr Teil des Twitch Rivals – Events, ein von Twitch organisiertes E-Sport – Event, sein. Während des Events werden sich große Twitch-Streamer in 6 Teams aus je einem Pro und zwei Casuals zusammen finden, um in einem drei-phasigen Wettbewerb ein Preisgeld von 6.400$ für den ersten Platz ergattern zu können, wobei alle anderen Platzierungen auch nicht leer ausgehen werden. Wie das ganze aussehen wird, findet ihr hier unten in diesem Beitrag.

Pokémon GO bei Twitch Rivals

Phase 1: Fangen

In dieser Phase haben die Teilnehmer eine Stunde Zeit, um Pokémon zu fangen und zu trainieren. Dafür erhalten sie einen neuen Account mit den ganz normalen Start-Items von Niantic. Sie dürfen aber weder Pokémon tauschen noch Transaktionen im Shop tätigen.

Phase 2: Vorbereitung

Ab jetzt dürfen die Kontrahenten nicht mehr fangen, aber dürfen immer noch Power-ups vergeben. Außerdem können sie jetz ein Team aus 6 Pokémon für die letzte Phase einreichen, wobei sie aber nicht alle angegebenen Pokémon besitzen müssen. Sie dürfen auch bluffen. Es dürfen aber nicht mehrere Spieler eines Teams dasselbe Pokßemon angeben.

Phase 3: Kampf

Die Spieler werden jetzt in 3 verschiedene Kampfgruppen aufgeteilt: Pro, Amateure 1 und Amateure 2, so dass jedes Team in jeder Kampfgruppe von einem Teammitglied repräsentiert wird. Die Spieler können dann gegeneinander kämpfen, um Punkte zu sammeln. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt den Wettbewerb. Die Kämpfe des Tuniers werden in der Superliga ausgetragen und getauschte, sowie Crypto-Pokémon, sind nicht zugelassen. Die Spieler dürfen für jeden Kampf drei ihrer 6 eingereichten Pokémon wähllen, um ein Team zu erstellen.

Quelle: Pokemongolive Titelbild:Niantic