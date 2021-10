Pokémon GO – Weltmeisterschaft und vieles mehr

Hier findet ihr alle aktuellen Informationen zur offiziellen Weltmeisterschaft, zu den neuen Stickern im Code und zu dem neusten Teaser. Bleibt gespannt.

Offizielle Weltmeisterschaft in Pokémon GO:The Pokémon Company hat bekannt gegeben, dass Pokémon FO Teil der 2022 Pokémon World Championships in London sein wird. Dabei wird es sich um eine offizielle Weltmeisterschaft handeln. Die Wettkämpfe des Events werden in Trainerkämpfen ausgetragen. Um eine Einladung zu diesem Event erhalten zu können, müsst ihr euch in regionalen und internationalen Wettkämpfen, die von Niantic in der ersten Jahreshälfte von 2022 organisiert werden, unter Beweis stellen. Damit ihr an den Vorrunden teilnehmen könnt, müsst ihr euch aber vorher registrieren. In den ersten Monaten von 2022 werden sich zuerst Spieler registrieren können, die in der 9. Saison der GO-Kampfliga den Legenden-Rang erreicht haben, danach können sich auch weitere Teilnehmer registrieren. Außerdem müsst ihr euren neuen Account mit dem Trainer-Club verknüpfen und eine Play! Pokémon Player ID besitzen.

Dedenne-Sticker im Code

Dem Code wurden 4 Sticker für das “Festival of the Lights” hinzugefügt, die allesamt Dedenne, das Antennen-Pokémon, abbilden.

Es gibt Spekulationen darüber, dass Niantic ein Event zu Diwali am 4. November plant und im Rahmen des Events Denenne zusammen mit den Stickern veröffentlicht.

Teaser zu Galar Laschoking

Niantic hat ein Bild mit der Silhouette von Galar-Laschoking, dem Hexenmeister-Pokémon von Typ Gift und Psycho, veröffentlicht und mit dem Hashtag #PokemonGOHalloween versehen. Man kann also davon ausgehen, das zum diesjährigen Halloween-Event, das am 15. Oktober beginnt, Galar-Laschoking sein Debüt in Pokémon GO feiern wird

