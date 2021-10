EGX Berlin – Absage der Messe auch für 2021, 2022 & die kommenden Jahre

Die EGX Berlin fand erstmals 2018 und ein Jahr später auch 2019 erfolgreich in der Eventlocation Station Berlin statt. Mit mehr als 15.000 Besuchern und einem beeindruckenden Portfolio an Spielen, Ausstellern und Aktionen war die Messe für unsere Hauptstadt ein voller Erfolg. Bereits 2020 musste die Messe bedingt durch die Covid-19-Pandemie ausfallen. Ein Jahr später ändert dies leider auch nichts an der Tatsache, dass die EGX Berlin auch 2021 nicht stattfinden wird.

Es findet vorerst keine EGX in Berlin mehr statt

Auf den Social-Media-Kanälen ist es zudem sehr ruhig um die EGX Berlin geworden. Ein Grund für uns, beim Veranstalter der Messe, die Reed Exhibitions Deutschland GmbH (u.a. auch für die FIBO in Köln zuständig), nachzufragen, was die Zukunft der EGX in Deutschland bringt.

“[Wir können euch] … mitteilen, dass wir zumindest für 2022 keine EGX Berlin planen und durchführen werden. Ob und in welcher Form wir uns zukünftig wieder in Deutschland in dem Gaming-Bereich mit einer Veranstaltung betätigen werden, ist momentan nicht final zu sagen” , so der Director Regional Projects Gregor Bischkopf.

Somit ist klar, dass die Messe vorerst nicht mehr in Deutschland stattfinden wird. Unberührt hiervon bleibt allerdings die UK-Variante, welche noch immer in London stattfindet und auch weiterhin stattfinden wird. Ob es dennoch irgendwann zu einem Comeback in Berlin kommen wird, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Webseite der deutschen Präsenz der EGX wurde zudem bereits offline genommen und leitet auf die allgemeine UK-Seite weiter.

Wir bleiben weiterhin für euch am Ball, um auch in Zukunft über die EGX in Berlin zu berichten – hoffentlich dann auch wieder vor Ort.

Quelle: Reed Exhibitions Deutschland GmbH auf Presseanfrage

Titelbild: © EGX Berlin, Reed Exhibitions