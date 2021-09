The Good Life – Swery65’s Abenteuer erscheint schon im Oktober

Das nächste große Projekt von Entwicklerlegende Swery65 hat endlich einen konkreten Releasetermin spendiert bekommen. Das außergewöhnliche Abenteuer startet bereits Mitte Oktober auf einer ganzen Reihe an Plattformen.

Neuer Trailer veröffentlicht

Nachdem The Good Life bereits wiederholt verschoben werden musste, ist es in wenigen Wochen endlich soweit: Wie Publisher Playism und Entwickler White Owls unlängst bekannt gaben, erscheint das nächste große Projekt von Game-Designer Hidetaka „Swery65“ Suehiro bereits am 15. Oktober 2021 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendos Switch. Darüber hinaus kann der Titel mittels Abwärtskompatibilität auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S gespielt werden.

Passend zum finalen Releasetermin hat das Studio auch gleich einen frischen Trailer veröffentlicht, der noch einmal weitere Impressionen aus dem kommenden Abenteuer preisgibt. In The Good Life schlüpft ihr in die Rolle der jungen Reporterin Naomi, die der mysteriösen Kleinstadt Rainy Woods einen Besuch abstattet. Doch dort offenbart sich ihr ein eigenartiges Phänomen: Bei Vollmond verwandeln sich ihre BewohnerInnen plötzlich in Hunde und Katzen. Naomi setzt folglich alles daran diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen und den Fluch zu brechen.

