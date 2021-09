Gewinnspiel – Wir verlosen je 1x DVD & Blu-Ray zu THE LAST JOURNEY

Titelbild: © 2021 EuroVideo Medien / Releasetermin: 16. September 2021

In der Zukunft hat die Klimakatastrophe verheerende Ausmaße angenommen. Seit Jahren hat es auf der Erde nicht mehr geregnet und die Menschheit leidet unter einer akuten Wasserknappheit. Ein Planet, der eines Tages in der Nähe der Erde auftauchte, genannt der Rote Mond, wurde für seine Rohstoffe ausgebeutet, die seit jeher die Energiegewinnung revolutioniert haben. Nun droht der Rote Mond jedoch, mit der Erde zu kollidieren und sämtliches Leben aus ihr auszulöschen.

Der einzige, der in der Lage ist die Apokalypse zu verhindern, ist der begabteste Astronaut seiner Zeit: Paul W.R. (Hugo Becker). Doch kurz vor Start der Mission verschwindet Paul spurlos. Unerbittlich von den verzweifelten Menschen gejagt, kreuzt Paul den Weg von Elma (Lya Oussadit-Lessert), einem Teenager mit explosivem Temperament, die ihn auf seiner Flucht begleitet.

2020 war für das Kino nicht gerade das ergiebigste Jahr. Dennoch hat die Produktion von Blockbustern weltweit keineswegs stillgestanden. Die Ergebnisse dieser Produktionen werden nun nach und nach veröffentlicht – so auch The Last Journey, ein postapokalyptischer Sci-Fi-Thriller aus Frankreich, der dort bereits im Mai diesen Jahres in den Kinos lief.

Seit dem 16. September 2021 ist er auch in Deutschland digital verfügbar und wird ab dem 30. September auch auf DVD und Blu-Ray in eure Regale einziehen können.

