Elex 2 – Story-Trailer berichtet von einer vergessenen Bedrohung

Am Ende des ersten Elex kündigte sich mit der Ankunft der Skyaniden eine Bedrohung für den Planeten Magalan an, nun in Elex 2 ist sie gänzlich angekommen. Ein neuer Storytrailer beleuchtet die Situation aus der Sicht des Protagonisten Jax, der versuchte, die Menschheit zu warnen. Dabei stieß er allerdings größtenteils auf taube Ohren.

In Elex 2 müssen die menschlichen Gemeinschaften vereint werden

Eine fiese Alien-Invasion ist eigentlich etwas, bei dem die Menschheit zusammenarbeiten muss, um zu überleben. Doch wie Jax berichtet, vergessen Menschen sehr schnell und so findet seine Geschichte kaum Anklang. Obwohl er die Anfänge der Bedrohung beobachtet, stellen die unterschiedlichen Gemeinschaften in Magalan ihre eigenen Angelegenheiten an oberste Stelle.

Die Story vom ersten Teil hatte mehrere optionale Enden, hier wurde sich laut Entwickler Piranha Bytes für das Ende entschieden, welches laut Umfragen die Mehrheit der Spieler*innen gewählt hatte. So ist Jax am Ende mit Caja zusammengekommen und gemeinsam haben sie nun einen Sohn namens Dex. Dieser spielt auch im Spiel selbst eine wichtige Rolle und so muss Jax nicht nur die Welt retten, sondern auch in seine Vaterrollen hineinwachsen.

Wann das Open World Rollenspiel erscheint, wurde leider noch nicht enthüllt. Soll für PC, PS4, PS5, Xbox One und XSX erscheinen.

Angebot Elex - [PlayStation 4] Das neue Spiel der Rollenspiel-Spezialisten von Piranha Bytes entführt Sie in eine erwachsene dystopische Science-Fantasy Zukunft

Folgen Sie Ihrem eigenen Pfad. Erkunden Sie die offene Welt voller Gefahren und schreiben Sie ihre eigene Geschichte

Meistern Sie ein komplexe Kampfsystem, dass Sie fordern, motivieren und belohnen wird

Verwenden Sie das Jetpack zur Erkundung der offenen Welt und geschickt im Kampf

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 12 Jahren

Quelle: THQ Nordic