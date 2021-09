Pokémon: Entwicklungen – Zeichentrickserie zum Jubiläum enthülllt

Die Pokémon Company International enthüllte am 02. September 2021 mit Pokémon: Entwicklungen, eine neue, limitierte Zeichentrickserie, die zur Feier von 25 Jahren Pokémon produziert wurde. Die Serie mit acht Folgen führt Fans auf eine Reise durch bekannte Regionen der Pokémon-Welt. Diese Regionen sind durch die beliebten Videospiele der letzten 25 Jahre bekannt geworden.

The Pokémon Company International hat Fans im Jahr 2021 auf eine rückblickende Reise dieser Regionen und der Pokémon geschickt. Die Serie wird ebenfalls in der Galar-Region beginnen, die erstmals mit den Videospielen Pokémon Schwert und Pokémon Schild Bekanntheit erlangten. Ihren Abschluss findet sie dann in der Kanto-Region.

Web-exklusive Serie mit acht Folgen hat am 9. September Premiere

Ursprünglich wurde sie 1996 (in Deutschland 1999) in der ersten Videospielserie, Pokémon Rote Edition und Pokémon Grüne Edition, präsentiert. Jede Folge konzentriert sich auf eine andere Region. Allerdings in umgekehrter chronologischer Reihenfolge ihrer Entdeckung innerhalb der Videospiele: Galar, Alola, Kalos, Einall, Sinnoh, Hoenn, Johto und Kanto. Bekannte Geschichten aus der Pokémon-Überlieferung werden in jeder Folge aus einer neuen Perspektive erzählt.

„Pokémon: Entwicklungen ist sowohl eine aufregende neue Zeichentrickserie für die Marke als auch ein Dankeschön an Millionen von Fans auf der ganzen Welt, die uns auf dieser Reise in den letzten 25 Jahren begleitet haben“, sagt Colin Palmer, Vice Präsident of Marketing bei The Pokémon Company International. „Jede Region war ein Maßstab für eine neue Generation von Pokémon Trainern, während die Marke weiterwuchs. Wir wollten, dass Pokémon: Entwicklungen dieser Legende Tribut zahlt und trotzdem innovativ und zeitgerecht ist. Es ist ein neues Abenteuer und gleichzeitig vertraut. Da die letzte Folge in Kanto spielt, ist Pokémon: Entwicklungen eine besondere Art, um unsere Feierlichkeiten zum Jahrestag an einem Ort abzuschließen, wo alles vor 25 Jahren für Pokémon begann.“

Hier könnt ihr Pokémon: Entwicklungen anschauen

Pokémon: Entwicklungen wird von The Pokémon Company International in Zusammenarbeit mit OLM produziert. Jede Folge wird einen einzigartigen Animationsstil haben. Dies wird für Zeichentrickserien dieser Marke einzigartig. Die Serie wird weltweit exklusiv auf dem offiziellen Pokémon-YouTube-Kanal und Pokémon-TV an den folgenden Tagen prämieren:

Donnerstag, 9. September: „Der Champ“ in der Galar-Region

Donnerstag, 23. September: „Die Mondfinsternis“ in der Alola-Region

Donnerstag, 7. Oktober: „Der Hellseher“ in der Kalos-Region

Donnerstag, 21. Oktober: „Der Plan“ in der Einall-Region

Donnerstag, 2. Dezember: „Der Rivale“ in der Sinnoh-Region

Donnerstag, 9. Dezember: „Der Wunsch“ in der Hoenn-Region

Donnerstag, 16. Dezember: „Die Show“ in der Johto-Region

Donnerstag, 23. Dezember: „Die Entdeckung“ in der Kanto-Region

Für mehr Informationen über die Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag von Pokémon können Fans die offizielle Website besuchen.

Quelle: The Pokémon Company

Titelbild: © The Pokémon Company