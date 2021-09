Firespite Games – Neuer Zugang zu den Playstation Studios

Morgen erwartet uns der Playstation Showcase mit einigen Neuigkeiten und Informationen zur Zukunft der Playstation. Der Entwickler Firespite Games ist aber schon heute eine Nachricht wert, denn hier hat sich etwas getan.

Am morgigen Donnerstag den 9.9.2021 ist es endlich soweit und wir bekommen den nächsten Playstation Showcase. Lange war es ruhig um Sony und die Zukunft der Konsole, doch das soll sich morgen ändern. Neben Spieleankündigungen könnte es auch Infos zum nächsten VR Headset geben.

Das würde gut zur heutigen überraschenden Nachricht passen. Denn vor wenigen Stunden hat Sony via Twitter und seinem offiziellen Blog einen Neuzugang bei seinen First Party Studios verkündet. Mit Firespite Games hat sich Sony die Co-Entwickler von Titeln wie WipEout, Playroom VR und Star Citizen gesichert.

In jüngster Vergangenheit haben sie auch den Titel The Persistence veröffentlicht und auch hier gibt es eine vollständige VR Version. Sony könnte die Erfahrung des Studios in Bezug auf VR Games nutzen um kommende Software für das nächste PSVR Headset herauszubringen.

Mal schauen ob wir morgen vielleicht schon mehr Details zu dem Studios bekommen und möglicherweise gibt es ja noch weitere Neuzugänge. Es gibt sicherlich noch genug geeignete Studios, die etwas zu Sonys Portfolio beitragen könnten.

Welcome to the family, @FirespriteGames!

Veterans of The Playroom and The Persistence bring awesome technical and creative capabilities to PlayStation Studios. Full details: https://t.co/R1IOJo2BYi pic.twitter.com/YjfK3OYrxZ

— PlayStation (@PlayStation) September 8, 2021