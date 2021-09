inFamous – Wird der nächste Serienteil am Donnerstag angekündigt?

Der nächste Ableger des Playstation exklsuiven Franchises inFamous steht womöglich bereits in den Startlöchern und könnte im Rahmen der dieswöchigen State of Play vorgestellt werden.

Das namenhafte Franchise inFamous könnte schon in dieser Woche sein Comeback feiern. Wie Nick Baker von einem anonymen Insider erfahren haben will, soll der nächste Eintrag im Action-Franchise noch in dieser Woche angekündigt werden. Das Spiel befindet sich demnach aktuell bei Sucker Punch in Entwicklung und soll selbverständlich für die PlayStation 5 erscheinen.

Der „Xbox Era“-Mitgründer rät trotz der Insider Informationen allerdings zunächst zur Vorsicht. Ihm zufolge konnte er die Gerüchte bisher nicht anderweitig verifizieren, sodass eine gewisse Skepsis sicherlich angebracht sei. Sollte Sony derzeit wirklich an einem neuen inFamous-Teil arbeiten, so ist es doch sehr wahrscheinlich, dass man die anstehende State of Play am kommenden Donnerstag als Bühne nutzen wird.

Der Livestream startet um 22 Uhr deutscher Zeit und soll rund 40 Minuten andauern. Aufwarten wird man mit massig Informationen zu kommenden Blockbustern wie God of War oder Horizon Forbidden West.

Ok. Please take this one with a grain of salt because it’s one of the things I couldn’t get confirmed. But because I like the series I’m hoping it’s true. But there’s a chance we could see Infamous make a return at Sony’s showcase. Fingers crossed.

— Nick (@Shpeshal_Nick) September 5, 2021