Pokémon GO – Termine und Details für die verschobenen Safari-Zone-Events

Durch die Pandemie wurde das Pokémon GO Live-Event letztes Jahr verschoben. Doch nun wurde sich Mühe gegeben die Erkundungstour für das Safari-Zone-Event nachzuholen, die ursprünglich für 2020 geplant war. Macht euch bereit!

Pokémon GO Safari-Zone-Event: Das erwartet euch!

Diese Safari-Zone-Events finden an den ursprünglichen geplanten Orten statt. Darüber hinaus können Ticketinhaber von überall auf der Welt aus an den Events teilnehmen, für die sie ein Ticket gekauft haben. Die weltweiten Event-Zeiträume richten sich nach der Ortszeit des jeweiligen Teilnehmers. Wenn ihr ein Early-Access-Ticket für den Freitag der Safari-Zone in Philadelphia gekauft habt, könnt ihr am Freitag von 10 bis 18 Uhr (Ortszeit) an diesem Event teilnehmen.

• Die Pokémon GO-Safari-Zone in Liverpool findet jetzt von Freitag, den 15. Oktober 2021 bis Sonntag, den 17. Oktober 2021 im Sefton Park statt.

• Die Pokémon GO-Safari-Zone in Philadelphia findet jetzt von Freitag, den 29. Oktober 2021 bis Sonntag, den 31. Oktober 2021 im Fairmount Park statt.

• Die Pokémon GO-Safari-Zone in St. Louis findet jetzt von Freitag, den 12. November 2021 bis Sonntag, den 14. November 2021 im Tower Grove Park statt. Darüber hinaus haben wir die Start- und Endzeiten für die Safari-Zone in St. Louis um eine Stunde nach vorne verschoben, um euch das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten. Die aktualisierten Uhrzeiten findet ihr auf dem Ticket. Auf der Website zum Event werden in den kommenden Wochen weitere Details veröffentlicht.

Ticketinhaber genießen unabhängig von ihrem Aufenthaltsort die folgenden Vorteile:

• Besondere wilde und von Rauch angelockte Pokémon

• Exklusive Spezialforschungs- und Feldforschungsaufgaben

• Rauch hält während des Events acht Stunden lang an

• Lockmodule halten während des Events vier Stunden lang an

• Besondere 2-km-Eier

• Auf Ticketinhaber für die Safari-Zone in Philadelphia wartet bei Schnappschüssen eine Überraschung!

Alle Ticketinhaber, die vor Ort am Event teilnehmen, müssen sich registrieren! Dadurch soll die genaue Anzahl der Personen erfasst werden, die vor Ort beim Event dabei sein möchten, damit wir dafür sorgen können, dass ausreichend Platz für Social Distancing vorhanden ist. Ticketinhaber erhalten in Kürze eine E-Mail mit weiteren Informationen zur Registrierung. Auf der Registerkarte “Events” werden jetzt die geänderten Termine und Uhrzeiten für die Safari-Zone-Events dargestellt. Die Ticketauswahl bleibt unverändert. Wenn ihr ein Early-Access-Ticket für Freitag gekauft habt, habt ihr auch für den neuen Termin ein Early-Access-Ticket für Freitag. Für diese Events werden keine weiteren Tickets mehr verkauft. Der Stadtforscher-Pass für diese Events wurde entfernt. Wenn ihr diesen Erweiterungspass gekauft habt, erhaltet ihr eine Rückerstattung. Alle Rückerstattungen werden von Niantic am 2. Oktober 2021 veranlasst.

Es wird eng mit den lokalen Behörden zusammen gearbeitet, um die Events so sicher wie möglich zu gestalten und Vorkehrungen wie ein sorgfältiges Warteschlangenkonzept, Social-Distancing-Protokolle und eine Maskenpflicht für alle Mitarbeiter zu treffen. Berücksichtigt bei der Planung eurer Teilnahme an der Safari-Zone bitte sämtliche Gesundheitsvorschriften und Reisebeschränkungen. Falls diese Events aufgrund behördlicher Anordnungen erneut verschoben werden müssen, werden Ticketinhaber so schnell wie möglich benachrichtigt.

Seid wachsam und passt auf euch auf! Gotta Catch ‘Em All!



Quelle: Pokemongolive

Titelbild: © Niantic