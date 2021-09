The Witcher – Mitarbeiter für Nachfolger gesucht?

Die Entwicklungsphase des nächsten The Witcher-Teils steht kurz bevor. CD Projekt Red sucht neue Mitarbeiter für das nächste Projekt. Welchen Einfluss die neuen Mitarbeiter wohl auf den neuen The Witcher-Teil haben werden?

Stellenausschreibung für das nächste Witcher-Game

Dank eines Interviews mit dem Präsidenten von CD Projekt Red, Adam Kiciński, wussten wir bereits, dass das Studio nach Cyberpunk 2077 ein neues Spiel innerhalb der Witcher-Franchise entwickeln möchte. Zumindest gibt es jetzt Hinweise darauf, dass die Arbeiten am nächsten Witcher-Teil bereits begonnen haben oder bald beginnen werden. Um gut in das Jahr 2022 zu starten, sucht das Entwicklerstudio derzeit via Stellenausschreibung nach neuen Mitarbeitern. So sucht das Team von CD Projekt RED Vancouver nach einem erfahrenen Camera-Programmer mit dem Schwerpunkt Third-Person-Kamera.

Der beste Hinweis für den Start der Arbeiten an Witcher 4 ist jedoch die Beschreibung der Stelle, die explizit von einem “neuen AAA-RPG, angesiedelt im Universum von The Witcher” spricht. Der Nachfolger von The Witcher könnte sich also bereits in der frühen Entwicklungsphase befinden. Ein The Witcher 4 wird dabei auf jeden Fall mindestens drei bis vier Jahre an Entwicklungszeit benötigen. Das bedeutet wiederum, dass der Release des nächsten Witcher-Rollenspiels wohl frühestens im Jahre 2025 zu erwarten ist.

Über das kommende Witcher-Projekt verriet Kiciński im Interview nur so viel: Es wird nicht “The Witcher 4” heißen. Bei dem Projektnamen handelt es sich nur um einen Platzhalter. Das nächste Fantasy-Rollenspiel spielt zwar im gleichen Universum, die Geschichte wird sich jedoch maßgeblich von der abgeschlossenen Witcher-Trilogie abheben. Vielleicht macht CD Projekt einen Zeitsprung in die Vergangenheit, um uns mehr über die Ursprünge der Hexer zu erzählen. Ein großer Sprung in die Zukunft ist ebenfalls möglich.

Wir sind gespannt, auf welches Abenteuer uns der Nachfolger von Witcher 3 entführen wird!

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Titelbild © CD Projekt RED

Quelle: gadgetcrutches