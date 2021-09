Gewinnspiel – Zum Kinostart von ESCAPE ROOM 2: NO WAY OUT verlosen wir 1x Thomson Mini-Soundbar im Wert von 100 €

Titelbild: © 2021 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH / Releasetermin: 19. August 2021

In ESCAPE ROOM 2: NO WAY OUT sind sechs junge Menschen in einer Reihe seltsamer Escape Rooms eingesperrt. Raum für Raum müssen sie herausfinden, welche Geheimnisse und Rätsel sich hinter ihnen verbergen, um gemeinsam zu überleben. Dabei stellen sie fest, dass sie alle dieses Spiel schon einmal gespielt haben. Die Geschichte von Escape Room 2: No Way Out setzt ziemlich genau am Ende vom Erstling an. Die beiden Überlebenden Zoey und Ben schworen sich am Ende von Teil eins, der bösen Organisation Minos, die hinter den tödlichen Rätselräumen steckt, das Handwerk zu legen. Doch natürlich ist eine weltweit agierende Untergrundorganisation, die Menschen in extrem aufwändige Escape Rooms steckt, nicht so einfach zu schnappen. Und so kommt es, wie es kommen muss, und das Duo findet sich bald selbst in einem erneuten “Spiel” wieder.

Wie gut uns der Film gefallen hat, lest ihr in unserer Kritik. NO WAY OUT ist die Fortsetzung des erfolgreichen Thrillers aus 2019, der schon damals sein Publikum mit Gänsehaut erschaudern lies. Seit dem 19. August 2021 könnt ihr das Spektakel in euren lokalen Kinosälen genießen.

Was genau gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen gemeinsam mit Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH und Bigben Interactive etwas ganz besonderes für euch!

1x Kabellose Mini-Soundbar von THOMSON im Wert von 100 €



Ein einzigartiges Design, ein schöner Klang und eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten – die SB60BTS ist die Soundbar des Jahres 2021. Die SB60BTS nimmt wenig Platz ein und ist ideal für kleine Wohnungen sowie für ein Schlafzimmer. Sie kann aufgestellt oder an die Wand gehängt werden. Ob es darum geht, einen Film einfach zu genießen oder einen Abend/Party, Videospiel in Szene zu setzen, die SB60BTS ist DIE Soundbar.

Was muss ich dafür tun?

Die Teilnahmebedingungen

Vielen Dank an Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH und Bigben Interactive für die Bereitstellung der Preise!