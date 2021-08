Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 35.2021

Wir verabschieden in der Releasevorschau den August und auch den Sommer, der in diesem Jahr ohnehin nicht wirklich anwesend war. Der September beginnt mit, vielleicht könnt ihr es bereits erahnen, einer Menge Indie-Spiele und leider wenig AAA-Präsenz, doch das muss dem Spielspaß ja keinen Abbruch tun. Schauen wir also mal, was die erste Septemberwoche so zu bieten hat.

Meteorologischer Herbstanfang in der Releasevorschau

Tinytopia (PC) – 30. August

Eine etwas abgedrehte Miniaturversion von SimCity.

Clid the Snail (PC, PS4, PS5) – 31. August

In diesem Top-Down-Shoot’em’Up spielt ihr als Schnecke auf zwei Beinen mit fetten Wummen und aufgepimptem Schneckenhaus.

Beyond Mankind (PC) – 31. August

Ein Rollenspielshooter in einer postapokalyptischen Zukunft.

Song of Iron (PC, XSX) – 31. August

Ein Action-Adventure im Fantasy-Setting, welches clever mit der 2D-Perspektive spielt.

KeyWe (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 31. August

Ein Spiel über zwei Kiwis (Die Vögel, nicht die Frucht), die in einem Postbüro arbeiten.

The Big Con (Xbox One, XSX, PC) – 31. August

Ihr müsst eine Reihe von Taschendiebstählen und ähnlichen Maschen genug Geld zusammenbekommen, um euren Videoladen zu retten.

Guts ‘N Goals – PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch – 31. August

Ein extrem chaotisches Sportspiel, bei dem ihr mit einem Schläger sowohl den Ball ins gegnerische Tor befördern müsst als auch euer gegnerisches Team vermöbelt.

WW2: Bunker Simulator (PC) – 1. September

Ein neuer Ansatz an 2. Weltkriegs-Spiele, bei dem ihr alleine in eurem Bunker hockt, euch fit halten müsst und ihn vor gegnerischen Soldaten beschützen müsst.

Lake (PC, Xbox One, XSX) – 1. September

Ein Spiel zum Entspannen, bei dem ihr Pakete in einem kleinen Dorf am See ausliefert und dabei allerlei Geschichten erzählt bekommt.

Anvil (PC, Xbox One, XSX) – 1. September

Ein futuristischer Multiplayer Koop Top-Down Sci-fi Roguelike Action-Shooter.

WRC 10 – PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 2. September

Es wird mal wieder schmutzig im nächsten Ableger der Ralley-Simulation.

Pathfinder: Wrath of the Righteous (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 2. September

Freunde von Rollenspielen wie der Diablo-Reihe bekommen hier neues Spielefutter.

Kitaria Fables (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 2. September

Eine Mischung aus Ressourcenmanagement und Action-RPG mit knuffigen Tierchen in der Hauptrolle.

Golf Club: Wasteland (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 3. September

Will Smith in I Am Legend wusste es schon: In der Postapokalypse lässt es sich gut golfen.

Big Rumble Boxing: Creed Champions (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 3. September

Ihr gebt euch mit unterschiedlichen Figuren aus den Rocky- und Creed-Filmen ordentlich auf die Mütze.

Good Knight (PC) – 3. September

Ein Bullet Hell-Titel mit Metal-Einflüssen, bei dem ihr nur einen einzigen Knopf drücken müsst.

Und das waren die ersten September-Spiele in der Releasevorschau. Mit welchem Spiel startet ihr in den Herbst? Lasst es uns gerne wissen.

Angebot WRC 10 Die 4 neuen Rallyes für 2021: Estland, Kroatien, Belgien und Spanien

6 historische Rallyes, darunter Akropolis, Sanremo, Deutschland und Argentinien

120 Wertungsprüfungen, 52 offizielle Teams der Saison 2021 (WRC, WRC2, WRC3, Junior- WRC),

20 legendäre Autos von Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi, Toyota und mehr ...

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.