Destiny 2 – Nächste Saison bringt vertraute Gesichter zurück

In den letzten beiden Wochen der Saison des Spleißers in Destiny 2 haben wir viele interessante Wendungen erlebt. Nach einem unglücklichen Leak durch Razer, hat Bungie selbst einen Tweet gepostet und somit Klarheit über die nächste Saison geschaffen.

Destiny 2 rollt den Teppich für die Königin aus

Vor zwei Wochen haben wir den Epilog der aktuellen Saison erreicht und mussten unsere Eliksni Verbündeten gegen den törichten Angriff durch Lakshmi-2 verteidigen. In einer abschließenden Cutscene bekamen wir dann auch die Bestätigung das Osiris wohl nicht mehr er selbst ist.

Wie die Geschichte bereits angedeutet hatte, hat sich die Witch Queen Savathun seiner Haut bemächtigt und etwas Unheil in unseren Reihen gestiftet. In der kommenden Woche am 24. August 2021 steht uns die Enthüllung der neuen Witch Queen Erweiterung ins Haus sowie der Start der nächsten Saison.

Razer war leider etwas vorschnell und hat vorzeitig den Namen der neuen Season enthüllt, die Season of the Lost heißen wird. Ganz unbekannt war der Titel nicht, denn schon vor Monaten tauchte ein Dokument auf Pastebin auf in dem dieser Name genannt wurde.

Bungie postete dann auf Twitter und bestätigte so die Rückkehr von Mara Sov und ach ja Osiris / Savathun ist auch dabei.

The Queen returns in Season of the Lost. August 24 @ 9AM PT // https://t.co/P3UimOAtDM pic.twitter.com/ouGFFMh6as — Destiny 2 (@DestinyTheGame) August 20, 2021





Quelle: @DestinyTheGame via Twitter

Titelbild: © Bungie