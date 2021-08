Die Schule der Magischen Tiere – Frische Kinderbuchverfilmung

Leonine Studios verfilmt unter der Regie von Gregor Schnitzler, die erfolgreiche Bücherreihe von Margit Auer. “Die Schule der Magischen Tiere” kommt am 28. Oktober 2021 in die deutschen Kinos und verspricht ein fantastisches Erlebnis für die gesamte Familie zu werden.

Von der Lokaljournalistin zur Kinderbuchautorin

Schon während ihres Studiums fiel Margit Auer ihre Liebe für Geschichten auf. Anfangs schrieb sie über die Menschen in ihrer Umgebung und arbeitete als Redakteurin und danach als selbständige Reporterin. Später heiratete sie den Autor Richard Auer und gründete eine Familie. Doch das Schreiben verließ sie nie. Irgendwann fing Margit an Bücher zu schreiben. In erster Linie waren es Bücher für ihre Kinder. Doch sie merkte, dass ihre Erzählungen auch bei anderen gut ankamen. Also schrieb sie an unzählige Verlage. 2013 kam dann der große Durchbruch mit ihrer Kinderbuchreihe “Die Schule der Magischen Tiere”, die in mehr als 20 verschiedene Sprachen übersetzt wurde. Und bald werden die von Margit Auer geschriebenen Abenteuer auch auf der großen Kinoleinwand zu sehen sein.

Die Schule der Magischen Tiere begeistert Groß und Klein

In “die Schule der Magischen Tiere” begleiten wir Ida. Diese muss nämlich umziehen und findet sich in ihrer neuen Schule noch nicht zurecht. Da verkündet die Klassenlehrerin Miss Cornfield, dass ein jedes Kind in der Klasse bald von einem magischen Tier begleitet wird. Ida und Benni, die zwei Außenseiter der Klasse, erhalten als erstes ihre neuen Freunde. Einen Fuchs namens Rabbat und eine Schildkröte mit dem Namen Henrietta. Das Besondere an den Tieren sticht sofort heraus: Sie können reden! Und nicht nur das, sie haben alle einen individuellen Charakter. Doch nicht alles verläuft friedlich an der Wintersteinschule. Ein Dieb treibt sein Unwesen. Damit beginnt für unsere Protagonisten ein spannendes Abenteuer in ihrer neuen Umgebung.

Quelle: Leonine Studios via Pressemeldung

Titelbild: © Leonine Studios