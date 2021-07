Gewinnspiel – Wir verlosen 1x Spielestudio (Nintendo Switch)

Jeder Mensch, der Videospiele liebt, ob jung oder alt, liebt es sich dann und wann kreativ auszutoben. Mit Spielestudio erschien am 11. Juni 2021 ein Nintendo Switch exklusives Spiel, dass diesem schaffenden Geist Raum geben soll. Ob rasantes Rennspiel, rätselvolles Action-Abenteuer oder Old School-Sidescroller – mit diesem Werkzeugkasten voller Möglichkeiten, könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen.

Mithilfe der frechen Knotixe programmiert ihr euer eigenes Spiel. Ohne sie geht hier nichts! Jedes Knotix übernimmt dabei seine eigene Aufgabe und lässt sich mit seinen einzigartigen Fähigkeiten mühelos mit anderen Knotixen kombinieren. Den Avatar per Knopfdruck springen und dabei einen lustigen Sound machen lassen? Kein Problem für die Knotixe! Kombiniert dafür einfach das Männchen-Knotix mit dem Knopf- und dem Sound-Knotix.Es sind euch kaum Grenzen gesetzt und so wird nebenbei spielerisch gelernt, wie ein Videospiel im Kern funktioniert.

Wer sich im Vorfeld einmal davon überzeugen möchte oder das Spiel ganz einfach einmal ausprobieren möchte, kann sich im Nintendo eShop ganz einfach die kostenlose Demo herunterladen und die erste Lektion des Spiel einmal ausprobieren.

© 2021 Nintendo / Releasetermin: 11. Juni 2021 für die Nintendo Switch

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Nintendo eine Version des brandneuen Spielestudio für euch!

Spielestudio Standard - [Pre-Load]| Nintendo Switch - Download Code Spielbar auf 11. Juni 2021.

Lass dich von Nintendo inspirieren und erschaffe deine eigenen Spiele

In lustigen, interaktiven Lektionen lernst du die Grundlagen der Logik für Programmierer. Dein neues Wissen kannst du dann in die Praxis umsetzen und deine Spielekreationen mit der ganzen Welt teilen.

Was muss ich dafür tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Bei unserem heutigen Gewinnspiel dreht sich alles um eure Kreativität!

Wir haben für euch ein Bingofeld vorbereitet, in welchem ihr einige der in Spielestudio verfügbaren Möglichkeiten zur Gestaltung eures Spiels seht. Eure Aufgabe ist es, in den Kommentaren ein fiktives Spiel zu entwickeln, in welchem so viele Knotix-Mechaniken vorkommen, dass ihr ein Bingo erhaltet. Ein Bingo erhaltet ihr, wenn ihr waagerecht, senkrecht oder diagonal drei Felder mit eurer Spielidee abdeckt.

Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die Bereitstellung der Preise!