Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin – DLC-Pläne und Demo angekündigt

Im Rahmen des gestrigen Capcom Showcase anlässlich der E3 2021 rückte der japanische Publisher ebenfalls die rundenbasierte Rollenspiel-Reihe Monster Hunter Stories in den Fokus. Passend zum bevorstehenden Release des zweiten Ablegers Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin kündigte Capcom nicht nur Zusatzinhalte an, auch eine Demo-Version soll den Fans noch vor Veröffentlichung zur Verfügung stehen.

Trial-Version für Monster Hunter Stories 2 für PC und Nintendo Switch

Insgesamt plant Capcom nach der Veröffentlichung des klassischen Rollenspiels regelmäßige zusätzlichen Content zu veröffentlichen. Den Anfang soll direkt ein Palamute-DLC machen, indem bereits eine Woche nach Release am 15. Juli das gleichnamige Monster ins Spiel integriert wird. Weitere Termine sowie Inhalte sollen im Laufe der nächsten Wochen von Capcom bekannt gegeben werden.

Spieler, die vorab bereits einen Blick auf Monster Hunter Stories 2 werfen wollen, können dies zudem ab dem 25. Juni tun. So kündigte das japanische Unternehmen an eine Demo-Fassung des Titel für Nintendo Switch zu veröffentlichen. Während Besitzer von Nintendos Hybrid-Konsole bereits 2 Wochen vor Release einen Blick auf das Rollenspiel werfen dürfen, können PC-Spieler erst am Releasetag auf die Trial-Version zurückgreifen. Ab dem 9. Juli kann über Steam dann auch hier die kostenlose Demo heruntergeladen werden. Inhaltlich wird euch in der Probefassung der Beginn der Kampagne zur Verfügung gestellt. Der Spielstand kann zum Release dann in das fertige Spiel übernommen werfen.

