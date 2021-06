Jean-Claude Van Damme – Neuer Film kommt bald

Diese Woche veranstaltet Netflix die Geeked Week, und Netflix spart nicht an neuen Infos. So wurde nun der erste Trailer für den neuesten Action-Kracher mit Jean-Claude Van Damme veröffentlicht.

Jean-Claude Van Damme ist The Last Mercenary

In dem neuen Film spielt Van Damme den ehemaligen Söldner Richard Brumère, früher bekannt als “Der Nebel”, der nach Frankreich zurückkehrt um seinen Sohn Archibald zu retten. Dieser gerät nämlich ins Visier einiger übler Gestalten und braucht die Hilfe seines Vaters um zu überleben. Gemeinsam mit Archibalds Freunden sagt das ungleiche Duo der Mafia den Kampf an. Van Damme selbst scheint eine Menge Spaß an dem Dreh gehabt zu haben. So ist er schon im Trailer unter anderem mit langen, braunen Haaren zu sehen. Lange müssen wir zum Glück nicht mehr warten, bis wir in den Genuss des ganzen Films kommen. Bereits ab dem 30. Juli ist The Last Mercenary bei Netflix verfügbar.

Freut ihr euch auf den FIlm?











Quelle: Netflix via Youtube