Final Fantasy 14 – Derzeit erfolgreicher als World of Warcraft

Mit dem Relaunch von Final Fantasy 14 ist sicherlich eine der beeindruckendsten Erfolge der letzten Jahre gelungen. Die Mühen zahlen sich sogar noch mehr aus als gedacht. Denn aktuell ist das Spiel das erfolgreichste MMO am Markt.

Final Fantasy 14 lässt WoW hinter sich

Die Statistikseite MMO-Population bietet eine Übersicht über die Nutzerzahlen von MMO’s. Der wohl wichtigste Indikator sind die aktiven Nutzerzahlen. Darunter zählen User, die sich regelmäßig in das Spiel einloggen und auch tatsächlich spielen. World of Warcraft von Blizzard war hier unangefochtene Nummer 1. Doch nun konnte das Spiel von Square Enix auf dem Thron Platz nehmen. Satte 2,5 Millionen aktive Spieler verzeichnet das MMO derzeit. World of Warcraft steht dagegen bei derzeit 2,2 Millionen Nutzern.

Viele Streamer schwenkten in letzter Zeit zu FF14 um. Grund daran dürften die Updates und Erweiterungen sein, die das Spiel nach vorne gebracht haben. Allerdings ist das Spiel auch auf Konsole erhältlich. Zudem steht bei WoW das große Update 9.1 hervor, welches viele Neuerungen bereithält. Old School Runescape liegt derzeit bei ca. 1,77 Millionen Spielern und World of Warcraft bewegt sich aktuell bei 1,7 Millionen Usern. Destiny 2 auf Rang 5 ist mit 0.96 Millionen aktiven Spielern dagegen etwas weiter abgeschlagen.

Final Fantasy XIV Shadowbringers [PC] FFXIV-Starter Edition wird zum Spielen benötigt, alle bisher erschienenen Erweiterungen (Heavensward + Stormblood) sind in Shadowbringers enthalten

Reise durch weitläufige neue Gebiete wie den großen Wald von Rak'tika und Amh Araeng

Neue Jobs - einschließlich der Revolverklinge (Verteidiger)

Neue spielbare Rasse: Viera

Quelle: MMO-Population