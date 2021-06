Free Guy – Neuer Starttermin angekündigt

Lange Zeit mussten wir warten, nun ist es endlich so weit. Wie viele andere Filme sollte Free Guy eigentlich schon letzten Sommer anlaufen, nun gibt es endlich einen neuen Starttermin.

Vierter Anlauf für Free Guy

Dabei ist das nicht die erste Verschiebung für Ryan Reynolds neuesten Streifen. Ursprünglich sollte der Film im Sommer 2020 starten und wurde erst auf Dezember 2020 und anschließend auf Mai 2021 verschoben. In einem neuen Trailer wurde der neue internationale Starttermin nun für den 13. August 2021 bekannt gegeben. Einen neuen deutschen Trailer gibt es noch nicht, angesichts der sonstigen Handhabung mit gleichzeitigen Kinostarts ist aber vom 12. August 2021 als deutschem Starttermin auszugehen.

In dem Film spielt Ryan Reynolds Guy, einen NPC (Non-Player Character) im beliebten Open-World-Spiel Free City. Während in der Stadt um ihn herum ununterbrochen Chaos herrscht, geht er seelenruhig seiner Arbeit in der Bank nach. Das alles ändert sich, als die mysteriöse Molotov Girl (Jodie Comer) die Bank überfällt, Guy entführt und ihm die Wahrheit eröffnet. Denn der Entwickler des Spiels, Antoine (Taika Waititi), möchte das Spiel abschalten. In ihrer Existenz bedroht und nicht damit einverstanden, einfach gelöscht zu werden, trommelt das ungleiche Duo die Bewohner Free Citys zusammen und organisiert einen Aufstand gegen die Programmierer.











Quelle: FilmStar Trailer via Youtube