Elden Ring – Der Trailer und das Releasedatum sind endlich da

Lange haben Fans darauf gewartet, nun gibt es endlich einen richtigen Trailer zu Elden Ring. Und wir reden hier nicht nur von einem vagen Teaser wie im Jahre 2019, als das Spiel angekündigt wurde. Obwohl es sich um einen Cinematic-Trailer handelte, konnte man bereits ein wenig Gameplay erkennen.

From Software bleibt sich auch mit Elden Ring treu

Bei der Ankündigung des Kooperationsprojekts zwischen From Software und Game of Thrones-Autor George R.R. Martin war die Frage der Fans direkt: Wird es ein typisches From Software-Soulslike? Die Antwort kann man auf den ersten Blick wohl mit “Ja” beantworten.

Das Setting ist ein wenig abgefahrener, als man es wohl von anderen Spielen der Souls-Spielen gewohnt ist, doch im Gameplay dürften Kenner sich direkt heimisch fühlen. Es gibt die typischen Ausweichrollen, extrem wuchtige Angriffe und mächtige Kreaturen, die es zu besiegen gilt.

Viele Details gibt es trotz des bildgewaltigen Trailers nicht. Storytechnisch wird der namensgebende Elden Ring wohl eine wichtige Rolle spielen. Wann wir Antworten auf unsere storytechnischen Fragen erhalten werden, wissen wir dank des Trailers auch, denn das Releasedatum ist bekannt gegeben worden: Das Spiel soll am 21. Januar 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und XSX erscheinen.











Quelle: Bandai Namco