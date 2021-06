Tribes of Midgard – Wikingerspaß kommt schneller als erwartet

Erstmals 2020 vorgestellt, hatte Tribes of Midgard schnell eine Fangemeinschaft um sich gescharrt. Jungen Wikingern und solchen, die gern welche werden wollten, schlug das Herz höher in Gedanken an einen Koop-PvE-Multiplayer voll von nordischer Mythologie und gepflegter Klopperei.

Lange war es still um einen Releasetermin, lediglich das Jahr 2021 war bekannt. Nun wurde im Rahmen des Summer Game Fests 2021 ein Trailer veröffentlicht, der nicht nur neue Gameplayeindrück mit sich brachte.

Mit dem Segen der Götter gegen die Jötnar in Tribes of Midgard

Mit bis zu 10 Wikingern könnt ihr euch ins Getümmel stürzen, um gemeinsam euer Dorf und den Samen des Weltenbaums zu beschützen. Mit einem Mix aus Aufbauspiel und RPG könnt ihr euch euren eigenen Wikinger formen und die offene Welt mit all ihren Geheimnissen erkunden, Material sammeln, Dörfer plündern und euer Dorf ausbauen. Natürlich könnt ihr dabei auch eure Rüstung und eure Waffen verbessern oder an Events der lebendigen Umgebung teilnehmen.

Doch nachts müsst ihr zurück im Dorf sein, denn böse Mächte wollen euch und dem Weltenbaum Schaden zufügen. Schon am 27. Juli 2021 ist es soweit und ihr könnt eure Saga in Tribes of Midgard auf dem PC oder der Playstation 4 sowie 5 beginnen. Ob allein oder mit Freunden und Verbündeten bleibt euch überlassen.











Quelle: Summer Game Fest 2021 Livestream