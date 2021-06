The Dark Pictures: House of Ashes – Neuer Trailer enthüllt Releasedatum

Im Rahmen des Summer Game Festivals ließ auch Bandai Namco sich nicht lumpen und veröffentlichte einen Story-Trailer zum kommenden Halloween-Kracher House of Ashes. Dieser enthüllt nicht nur neue Details zu Setting, Bedrohung und Story, sondern auch das Releasedatum.

House of Ashes, wie gewohnt zum Gruselfest

Wie man es von den Vorgängern der Dark Pictures Anthology schon kennt, wird auch der dritte Teil der Reihe um Halloween veröffentlicht werden. Für diejenigen, die es nun genau wissen wollen: Am 22. Oktober 2021 ist es soweit und ihr könnt euch wieder durch ein neues Kapitel der Anthologie gruseln.

Auch diesen Teil könnt ihr wieder allein oder im Koop in Filmabend-Manier mit euren Lieblingsmenschen genießen. Dieses Mal verschllägt es euch in den Irak und ein vergrabener, sumerischer Tempel birgt Gefahren, denen es sich zu stellen gilt. Doch auch der Krieg sitzt euch im Nacken. Könnt ihr eure Angst überwinden und euch dem Schrecken entgegenstellen? Ob und wer überlebt, liegt in eurer Hand.

Grauenhafte Entdeckungen und schwierige Entscheidungen warten auf die Überlebenden, die durch die unterirdischen Höhlen versuchen, der tödlichen Gefahr zu entkommen. Werden sie ihr eigenes Überleben priorisieren oder ihre Ängste und persönlichen Feindschaften überwinden, um sich der Bedrohung gemeinsam zu stellen?











*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Bandai Namco via YouTube