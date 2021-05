Spielestudio – Neuer Übersichtstrailer macht Lust auf mehr

Spiele Programmierer aufgepasst! Schon bald könnt ihr eurer Fantasie mit dem Spielestudio für die Nintendo Switch freien Lauf lassen. Wer immer schon mal davon geträumt hat, sein eigenes Videospiel zu programmieren und die Spiele anderer zu testen, ist bei Nintendos neuester kreativer Meisterleistung genau richtig. Der brandneue Übersichtstrailer zeigt euch einen Vorgeschmack von dem, was euch beim Spielestudio erwartet.

Das erwartet euch im Spielestudio

Wer hat nicht schon mal davon geträumt, sein eigenes Videospiel zu programmieren? Mit dem Spielestudio kann dieser Traum bald in Erfüllung gehen. Am 27. Mai 2021 veröffentlichte Nintendo einen neuen Übersichtstrailer zum Kreativ-Baukasten, der die grundlegenden Funktionen erklärt. Im Fokus des Trailers stehen die kleinen Helferlein, die Nodons genannt werden. Nodons helfen euch dabei, euer Spiel zu programmieren, indem ihr bestimmte Nodons miteinander verknüpft.

So könnt ihr zum Beispiel ein „Stick-Nodon“ mit einem „Personen-Nodon“ verbinden und anschließend eure Person im Spiel mit dem Stick bewegen. Um das meiste aus eurem Programmier-Erlebnis herauszuholen, nimmt euch das Spiel in geleiteten Lektionen an die Hand. Eurer Fantasie sind beim Erstellen und Testen von Minispielen keinerlei Grenzen gesetzt. Ganz á la Mario Maker könnt ihr, sobald euer Spiel fertig ist, es online und lokal mit euren Freunden teilen. Natürlich könnt ihr anders herum auch die Spiele eurer Freunde testen.

Programmieren leicht gemacht

Als interessanten Nebenaspekt verrät der Übersichtstrailer auch, dass das Spiel die Benutzung einer USB-Maus unterstützt, welche ihr an die Nintendo Switch Konsole anschließen könnt. Dadurch soll das Programmier-Erlebnis im TV-Modus noch leichter von der Hand gehen. Das Spielestudio ist ab dem 11. Juni 2021 erhältlich und kostet 29,99 Euro.











Spielestudio Standard - [Pre-Load]| Nintendo Switch - Download Code Spielbar auf 11. Juni 2021.

Lass dich von Nintendo inspirieren und erschaffe deine eigenen Spiele

In lustigen, interaktiven Lektionen lernst du die Grundlagen der Logik für Programmierer. Dein neues Wissen kannst du dann in die Praxis umsetzen und deine Spielekreationen mit der ganzen Welt teilen.

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Nintendo via YouTube