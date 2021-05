Haus des Geldes – Zwei Erscheinungstermine für Teil 5 bestätigt

Es geht endlich weiter! Lange Zeit mussten Fans der spanischen Serie Haus des Geldes (Originaltitel: La Casa de Papel) auf neue Infos zu Teil 5 warten. Nun wurden zwei Erscheinungstermine für den fünften Teil von Netflix bekanntgegeben. Ein möglicher Grund für die zwei Termine könnte auf einen sich anbahnenden Trend im Streaminggeschäft hindeuten.

Am 3. September geht es mit Haus des Geldes weiter

Bald ist es soweit. Am 3. September 2021 erfahren wir, wie es beim Professor, Rio, Tokio und Co. weitergeht. Allerdings nicht ganz. Denn Teil 5 von Haus des Geldes wird, ähnlich wie bereits weitere Netflix Serien, in zwei Teile aufgeteilt. Insgesamt wird Teil 5 zehn Folgen umfassen, die weiterhin den Goldraub der Gruppe in der Zentralbank Spaniens behandeln werden. Während die ersten fünf Folgen wie bereits erwähnt am 3. September 2021 auf Netflix erscheinen, folgen die restlichen fünf Folgen drei Monate später am 3. Dezember 2021.

Den Trend, komplette Staffeln aufzuteilen und nicht wie sonst üblich als Ganzes erscheinen zu lassen, konnte bei Netflix mittlerweile häufiger beobachtet werden. Unter anderem wurde die erste Staffel von Lupin in zwei Teile aufgeteilt und Folgen der Reality TV Serien The Circle USA sowie Finger weg! erscheinen im wöchentlichen Rhythmus. Dies könnten einerseits Folgen der Corona Pandemie seien, andererseits aber auch eine gezielte Marketingstrategie von Netflix, um Nutzer längerfristig an ein Abo zu binden. Nichtsdestotrotz freue ich mich wahnsinnig auf die neuen Folgen Haus des Geldes und lassen den Teaser bis dahin in Dauerschleife laufen!











Quelle: Netflix via YouTube