Summer Game Fest – Geoff Keighley präsentiert Line-Up

Auch in diesem Jahr wird Branchengröße Geoff Keighley wieder das Summer Game Fest abhalten. Zu erwarten sind zahlreiche Neuankündigungen und Präsentationen namenhafter Publisher wie Microsoft, Sony oder EA.

Parallel zur E3

Auch im Jahr 2021 lädt Geoff Keighley zum Summer Game Fest ein und bestätigte in diesem Zuge nun auch das vorläufige Line-Up des Events. Die Live-Show startet demnach parallel zur Videospiel-Messe E3 und findet am 10. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit statt. Zu erwarten sind erneut zahlreiche Neuankündigungen, frische Details zu kommenden Blockbustern sowie die ein oder andere Weltpremiere. Unter den zahlreichen bestätigten Publishern werden zudem einige sein, die der klassischen E3 zunächst fernbleiben wollen, es sich aber nicht nehmen lassen bei Keighlys Event vorbeizuschauen – so zum Beispiel Sony und EA.

Die vollständige Liste aller Teilnehmer im Überblick:

2K, Activision, Amazon Games, Annapurna Interactive, Bandai Namco Entertainment, Battlestate Games, Blizzard Entertainment, Capcom, Devolver Digital, Dotemu, Electronic Arts, Epic Games, Finji, Frontier, Gearbox Publishing, Hi-Rez Studios, Inner Sloth, Koch Media, Mediatonic, MiHoYo, PlayStation, Psyonix, Raw Fury, Riot Games, Saber Interactive, SEGA, Steam, Square Enix, Tribeca Festival, Tencent Games, Warner Bros. Games, Ubisoft, Wizards of the Coast und Xbox.

Inhaltlich sollen satte 20-30 Spiele im Rahmen des Vorprogramms sowie der Hauptshow abgebildet werden. Auf musikalischer Seite wird die Pop-Punk-Band Weezer einige ihrer Songs zum besten geben.

Quelle: Eurogamer