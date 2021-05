Dragon Quest – Jubiläumslivestream verspricht Neuankündigungen

Für Fans der Dragon Quest Reihe gibt es erfreuliche Neuigkeiten! Anlässlich des 35. Jubiläums der Spieleserie kündigte Square Enix auf dem Dragon Quest YouTube-Kanal einen Livestream an, der einige Neuankündigungen im Gepäck haben wird. Das Franchise zählt zu den bedeutendsten japanischen Videospielreihen und erfreut sich großer Beliebtheit bei Fans.

Der Dragon Quest Livestream startet am 27. Mai

Freunde stellt euch schon mal den Wecker! Denn der Jubiläumsstream startet am 27. Mai 2021 bereits um 5:30 Uhr deutscher Zeit. Die Veranstaltung wollen die Macher nutzen, um die neusten Ideen und Projekte der Marke vorzustellen. Demnach soll es unter anderem um die aktuellen Titel, Merchandise und um das zukünftige Line-Up der Dragon Quest Saga gehen. Zum ersten Mal überhaupt, wird übrigens ein Livestream zu dieser Spielereihe in englischer Sprache verfügbar sein.

Der Game Designer und Erfinder der Reihe, Yuji Horii, wird ebenfalls als Gast im Livestream zu sehen sein. Spekulationen über mögliche Ankündigungen gibt es viele. Denkbar wäre die Ankündigung eines Dragon Quest XII oder brandneue Einblicke zu bereits angekündigten Spielen, die sich auf die Manga-Serie „Dragon Quest: The Adventure of Dai“ beziehen und sich derzeit in der Entwicklung befinden.











