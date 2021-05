Lupin – Staffel zwei steht in den Startlöchern

Freunde von französischen Meisterdieben aufgepasst! Die Netflix-Serie Lupin geht in die zweite Runde. Omar Sy ist erneut in die Rolle des Assane Diop geschlüpft und sorgt auf seiner Rache-/ Befreiungsmission erneut für ordentlich Action. Unser aller Warten hat bald ein Ende, denn Netflix verkündete nun den Starttermin der zweiten Staffel.

Staffel zwei von Lupin startet am 11. Juni 2021

Achtung Spoilerwarnung für alle, die Teil eins von Lupin noch nicht gesehen haben! Ab dem 11. Juni 2021 setzt Assane Diop in Teil zwei von Lupin seinen Rachefeldzug gegen Hubert Pellegrini fort. Dieser ist nämlich Schuld an der Festnahme und Verurteilung von Diops Vater Babakar, welcher sich im Gefängnis das Leben nahm. Doch am Ende der ersten Staffel kommt es noch dicker für Assane, denn sein Sohn Raoul wurde von Pellegrinis Handlanger entführt. Also geht es in Teil zwei für den Meisterdieb nicht mehr nur darum, Rache für seinen Vater zu üben, sondern auch seinen Sohn aus den Fängen des machtbesessenen Geschäftsmannes zu befreien.

„Lupin Teil zwei“ wird ebenso wie Teil eins aus fünf Episoden bestehen. Die Besetzung bleibt unter anderem mit Omar Sy (43), Nicole Garcia (75), Hervé Pierre (66) und Clotilde Hesme (41) dieselbe wie schon in der ersten Staffel. Des Weiteren verkündete Schauspieler Omar Sy auf seinem Twitter-Kanal gute Neuigkeiten für alle Fans. Teil drei von Lupin wurde offiziell bestätigt. Ein Starttermin steht hierbei aber noch aus.

